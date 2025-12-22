Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă după gratii. Instanța a prelungit detenția cu încă 30 de zile

Republica Moldova. Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, va rămâne încă 30 de zile în arest preventiv, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis luni, 22 decembrie, prelungirea măsurii privative de libertate. Instanța a admis integral demersul înaintat de procurorii anticorupție.

Potrivit hotărârii judecătorești, Plahotniuc va rămâne în detenție până la data de 23 ianuarie 2026.Conform încheierii instanței, termenul de prelungire a arestului preventiv a fost calculat începând cu 24 decembrie 2025, ora 09:26. Mandatul a fost pus imediat în aplicare și transmis administrației Penitenciarului nr. 13 din Chișinău, unde fostul politician este deținut.

Decizia judecătorilor poate fi contestată la Curtea de Apel Centru, în termen de trei zile de la pronunțare.

Înaintea ședinței de judecată, Vladimir Plahotniuc a fost întrebat de jurnaliști dacă deține materiale compromițătoare la adresa mai multor oficiali. Fostul lider democrat a evitat un răspuns clar.

„Trebuie să mă gândesc”, a declarat acesta, fără a oferi alte detalii.

Tot luni, 22 decembrie, a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul privind frauda bancară. În cadrul acesteia urmează să fie audiați mai mulți martori ai apărării. Printre persoanele citate se numără și fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Ion Sturzu.

Audierea martorilor face parte din etapa de examinare a probelor prezentate de apărare, în unul dintre cele mai complexe dosare aflate pe rolul instanțelor din Republica Moldova.

Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Grecia. Odată cu revenirea sa în Republica Moldova, au fost puse în aplicare patru mandate de arest emise anterior pe numele său.

Fostul lider democrat este deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău și este vizat în patru cauze penale de rezonanță. Acestea vizează, printre altele, crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocheria, spălarea de bani și fraudele bancare.

Deși riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare, Vladimir Plahotniuc pledează nevinovat în toate dosarele în care este cercetat. Apărarea acestuia a contestat în repetate rânduri necesitatea menținerii arestului preventiv, însă instanțele au decis, până în prezent, prelungirea măsurii.

Dosarele aflate pe rol continuă să fie examinate, iar următoarele ședințe de judecată sunt programate pentru perioada următoare.

Numele lui Plahotniuc figurează și în dosarul denumit generic „Kuliok”, deschis după apariția imaginilor în care fostul președinte Igor Dodonprimea o pungă de bani. Plahotniuc este acuzat de corupere activă în proporții deosebit de mari.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, Igor Dodon ar fi pretins și acceptat de la Plahotniuc și Iaralov o sumă cuprinsă între 600.000 și 1.000.000 de dolari. Banii erau destinați pentru finanțarea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv plata salariilor angajaților partidului.