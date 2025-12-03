Vlad Plahotniuc, din nou în fața instanței. Judecătorii acceptă doar 27 de martori din cei peste 160 solicitați de apărare. Video

Republica Moldova. Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, s-a prezentat astăzi la o nouă ședință de judecată. Acesta a fost escortat de mascați din Penitenciarul nr. 13. Instanța a admis doar 27 de martori din cei peste 160 propuși de avocații inculpatului. Magistrații au respins majoritatea solicitărilor, fapt ce a determinat apărarea să invoce o „nouă tentativă de discriminare” și o încălcare a principiului unui proces echitabil.

În lista aprobată se regăsesc câteva dintre cele mai influente figuri politice și financiare din perioada 2013–2015: fostul premier Iurie Leancă, foștii deputați Oleg Reidman și Veaceslav Ioniță, fostul secretar general al Guvernului Victor Bodiu, precum și foștii președinți ai Parlamentului, Marian Lupu și Andrian Candu.

De asemenea, au fost acceptați și fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguțanu, împreună cu fosta viceguvernatoare, Emma Tăbîrță — ambii fiind inculpați într-un alt episod al fraudei bancare, separat după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova.

Avocatul Lucian Rogac a precizat că lista propusă a fost una amplă, cuprinzând și alți factori de decizie ai Guvernului și Parlamentului, dar și foști conducători ai instituțiilor financiare-cheie. Apărarea consideră că instanța a tratat cauza „în mod vădit disproporționat”, favorizând acuzarea în detrimentul dreptului la apărare.

Procurorul Alexandru Cernei a argumentat că o parte dintre persoanele propuse ca martori sunt implicate în alte dosare ale fraudei bancare sau sunt cercetate penal, motiv pentru care citarea lor în acest proces ar fi nejustificată.

La ședința din 2 decembrie, când apărarea a cerut completarea listei, Vladimir Plahotniuc a declarat că audierea martorilor este esențială pentru „stabilirea adevărului” în dosarul ce vizează jaful bancar. Fostul lider democrat s-a prezentat din nou în fața magistraților, pentru a doua oară de la extrădarea sa în Republica Moldova, în urmă cu mai bine de două luni.

Acesta este singurul dosar ajuns pe rolul instanței în care Vladimir Plahotniuc este învinuit oficial. El este acuzat de crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani, procurorii susținând că ar fi beneficiat de fonduri sustrase fraudulos din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în valoare totală de peste 39,28 milioane dolari și 3,5 milioane euro.

Potrivit acuzării, banii ar fi fost utilizați pentru achiziționarea unui avion Embraer Legacy 650, zboruri charter, cumpărări de bunuri mobile și imobile, servicii juridice, turistice și medicale, reparații și construcții, investiții în afaceri și chiar organizarea unor evenimente. Plahotniuc respinge acuzațiile, afirmând că nu a orchestrat „furtul miliardului”.

Numele lui Plahotniuc figurează și în dosarul denumit generic „Kuliok”, deschis după apariția imaginilor în care fostul președinte Igor Dodonprimea o pungă de bani. Plahotniuc este acuzat de corupere activă în proporții deosebit de mari.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, Igor Dodon ar fi pretins și acceptat de la Plahotniuc și Iaralov o sumă cuprinsă între 600.000 și 1.000.000 de dolari. Banii erau destinați pentru finanțarea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv plata salariilor angajaților partidului.

Dacă va fi găsit vinovat în acest dosar, Vladimir Plahotniuc riscă între opt și 15 ani de închisoare.