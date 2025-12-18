Vlad Filat, prezent la procesul lui Plahotniuc: „Am multe de spus”. Video

Republica Moldova. Fostul prim-ministru și lider al PLDM, Vlad Filat, s-a prezentat astăzi la ședința de judecată în dosarul „Frauda bancară”, în care este judecat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. Prezența lui Filat vine la o zi după ce acesta s-a declarat „profund consternat” de evoluția procesului penal și de modul în care dosarul este instrumentat în prezent.

Pe 17 decembrie, după ce instanța a audiat doi martori ai apărării, Vlad Filat a anunțat că intenționează să participe personal la toate ședințele de judecată și că este dispus să comenteze public declarațiile martorilor. Filat a subliniat că nu poate accepta ca persoane care au prejudiciat statul cu sume colosale, prin devalizarea Băncii Naționale și a întregului sistem bancar, să scape de răspundere penală.

Astăzi, întrebat de jurnaliști de ce a decis să fie prezent la proces, Filat a evitat un răspuns direct și a spus că are multe de transmis, dar nu în această zi, adăugând: „Astăzi vouă o să vă spun mai multe”.

De cealaltă parte, Vladimir Plahotniuc, escortat în sala de judecată, a refuzat să comenteze prezența fostului premier la ședință.

Vladimir Plahotniuc nu s-a arătat surprins de prezența lui Vlad Filat în instanță. Întrebat dacă va comunica cu fostul premier, care îl acuză că l-a băgat la pușcărie, Plahotniuc a zâmbit și a evitat să ofere un răspuns clar, spunând că nu se permite comunicarea în sala de judecată și refuzând să comenteze posibilele declarații ale lui Filat.

Anterior, Vlad Filat declarase pentru presă că are multe să-i spună fostului lider democrat și și-a reafirmat intenția de a participa la toate ședințele din proces, chiar dacă nu figurează pe lista martorilor lui Plahotniuc. În schimb, ieri, Plahotniuc a subliniat că Filat nu se află pe lista sa.

În ședința de astăzi, instanța a audiat cel de-al treilea martor al apărării, Ion Ropot, fost șef de departament în cadrul Băncii Naționale a Moldovei. Anterior, în același dosar, pe 15 decembrie, a fost audiată fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Gangaș, iar pe 17 decembrie, fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, finul de cununie al lui Plahotniuc.

În ambele cazuri, procurorul de caz a declarat că mărturiile acestora nu conțineau informații relevante pentru anchetă. În total, instanța a admis audierea a 27 de martori, dintr-un total de 168 propuși.

Vladimir Plahotniuc se declară nevinovat și a afirmat anterior că știe cine sunt autorii „Fraudei bancare”. Totuși, întrebat de jurnalisțti cine este responsabil de jaful secolului, fostul lider democrat a refuzat să răspundă și a afișat un zâmbet.

De asemenea, adus astăzi în instanță, Plahotniuc a spus că urma să participe la un interviu în Dubai, loc unde avea o călătorie planificată înainte să fie prins în Grecia. Întrebat dacă va ataca Republica Moldova la CEDO pentru condițiile din penitenciar, Plahotniuc a răspuns că nu este „alintat”, chiar dacă a văzut alte condiții.

La întrebarea dacă are televizor și dacă urmărește știrile despre el în cătușe, Plahotniuc a spus că conspectează materialele. În ceea ce privește acuzațiile legate de fuga sa timp de șase ani de justiția Republicii Moldova, Plahotniuc a răspuns cu umor: „Doamne ferește, de unde ați văzut asta? M-ați văzut așa prin tufișuri fugind?”

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat autorităților de la Chișinău pe 25 septembrie. În prima ședință de judecată la care a fost prezent, acesta s-a declarat nevinovat în dosarul „furtul miliardului” și a declarat că vrea să „facă lumină” în frauda bancară.

Deși dorea audierea a 164 de martori, judecătorii au acceptat doar 27. Printre aceștia se numără fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, ex-viceguvernatorii BNM, Ion Sturzu și Emma Tăbîrță, ex-președintele interimar Marian Lupu, fostul premier Iurie Leancă, foști deputați precum Vladimir Andronachi, Sergiu Sîrbu, Oleg Reidman, Veaceslav Ioniță, Denis Ulanov, precum și fosta notară a învinuitului, Olga Bondarciuc.