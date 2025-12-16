Primul martor al lui Vladimir Plahotniuc în instanţă: „Am fost presată să dau declaraţii false”. Ce a povestit despre Veaceslav Platon

Republica Moldova. Primul martor al apărării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc a declarat că a fost şantajată, în 2021, de conducerea Procuraturii Generale cu un dosar penal ca să dea declaraţii false de natură să-l incrimineze pe fostul lider al Partidului Democrat.

Este vorba despre fosta președintă a Victoriabank Natalia Politov-Cangaș, care a făcut declaraţii favorabile oligarhului. Aceasta a oferit mai multe detalii despre tranzacţiile controversatului afacerist Veaceslav Platon la Victoriabank.

Natalia Politov-Cangaș a declarat în instanţă, sub jurământ, că cel care i-a cerut să facă declaraţii false este fostul procuror general adjunct Ruslan Popov, care a deţinut funcţia respectivă în perioada când Procuratura Generală era condusă de Alexandr Stoianoglo, cel care l-a eliberat din închisoare pe Veaceslav Platon.

„Da, mi-au spus că mă scot din dosar penal. Nici nu mi-au propus să colaborez, ci mi-au spus direct, dintr-o poziție din asta înaltă. Martor îmi este avocatul. Nici nu vreau să-mi aduc aminte de acea situație. I-am spus: mă scuzați, dle procoruor, cred că dvs, trebuie să fiți cel care trebuie să aveți probleme de ordin penal”, a declarat Natalia Politov-Cangaș.

Martora a mai declarat că nu a primit niciodată indicații de la Vlad Plahotniuc și a dezmințit informațiile potrivit cărora fostul lider al PDM ar fi avut activități dubioase și ilegale, inclusiv tranzacții suspecte, în perioada în care deținea pachetul de acțiuni la Victoriabank.

Fosta preşedintă de la Victoriabank a oferit detalii despre toate etapele vânzărilor pachetelor de acțiuni ale băncii. Iar un accent aparte l-a pus pe tranzacţia dintre Plahotniuc și Platon.

Natalia Politov-Cangaș a declarat Plahotniuc i-a vândut lui Platon acţiunile pe care le deţinea la Victoriabank încă în 2011, când a decis să se lanseze în politică.

Martora a afirmat în instanţă că, din momentul în care Veaceslav Platon a venit la Victoriabank, instituția ar fi început să deservească mai multe companii dubioase.

„Platon a fost numai prin persoane interpuse, în special persoane juridice, toți erau boschetari, el îi aducea, îi îmbrăca frumos, îi aducea la noi. Noi după asta am aflat și am investigat”, a declarat Politov-Cangaș.

Mai mult, Natalia Politov-Cangaș susține că Platon i-a cerut să se retragă de la conducerea băncii. În acest scop, a venit la ea acasă şi i-a propus un „comision mare” .

Vladimir Plahotniuc şi Veaceslav Platon nu au fost întrotdeauna duşmani înrăiţi şi au fost parteneri de afaceri, implementând diferite scheme de fraudă. Iar Platon i-ar fi compus scheme alambicate pentru Plahotniuc.

Nu se ştie când anume a trecut pisica neagră printre cei doi afacerişti conversaţi. Unii susţin că mărul discordiei ar fi tranzacţiile de la Victoriabank, alţi spun că ar fi vorba de hotelul Naţional. Sunt şi din cei care arată spre Laundromatul rusesc – schema care s-au spălat peste 20 de miliarde de dolari din Federaţia Rusă, prin băncile din Republica Moldova.

Dar este cert că atât Plahotniuc, cât şi Platon, la momentul cîndau controlat Procuratura au făcut tot posibilul ca să-l bage pe celălalt la închisoare.