Justitie

Noi dezvăluiri în dosarul „Sacoșa Neagră”, în care este vizat Igor Dodon. Camere ascunse în umbrele și audieri internaționale

Comentează știrea
Noi dezvăluiri în dosarul „Sacoșa Neagră”, în care este vizat Igor Dodon. Camere ascunse în umbrele și audieri internaționaleSursa foto: Capture video
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Noi detalii în dosarul „sacoșa neagră”, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon. În ședința de judecată de astăzi, la care Dodon a lipsit din nou, procurorii au prezentat informații despre modul în care a fost realizată celebra filmare cu sacoșa neagră.

Conform procurorilor, camerele video folosite în înregistrare erau ascunse în patru umbrele, amplasate într-un colț al camerei. Cu toate acestea, acestea nu pot fi prezentate ca probe fizice, deoarece nu au fost ridicate de la fața locului de ofițerul de urmărire penală, ceea ce complică administrarea materialului în instanță.

Potrivit CD-ului făcut public de Iurie Reniță, înregistrarea ar fi fost realizată pe 4 iunie 2019, după ora 21:00, iar în aceasta ar apărea Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și fostul consilier al acestuia, Serghei Iaralov. Deși Iaralov a fost citat la adresa sa, acesta nu mai locuiește acolo de mult, iar procurorii menționează că, în ultimii cinci ani, nu există dovezi privind trecerea sa a frontierei. Bazându-se pe postările soției sale pe rețelele sociale, acuzatorii consideră foarte probabil că se află în Statele Unite.

Vladimir Plahotniuc-Igor Dodon

Sursa foto: Arhivă/EVZ

Martori și audieri viitoare

De la Vladimir Plahotniuc, procurorii așteaptă clarificări privind suma de bani care ar fi fost conținută în sacoșa neagră. Totodată, un alt martor, Radu Andrian, a solicitat să fie audiat prin videoconferință. În ședința de astăzi, magistrații citesc materialele dosarului și analizează probele video, în timp ce procesul continuă să se desfășoare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Românii care renunță la alcool. Rezultate neașteptate ale unui studiu
Românii care renunță la alcool. Rezultate neașteptate ale unui studiu
A șaptea minune a Antichității, recuperată din Marea Mediterană. Blocuri masive din Farul din Alexandria, scoase de arheologi
A șaptea minune a Antichității, recuperată din Marea Mediterană. Blocuri masive din Farul din Alexandria, scoase de arheologi

Dosarul „Kuliok” a început cercetarea judecătorească pe 4 februarie 2026, iar până acum au fost audiați martori importanți, printre care: deputatul Lilian Carp, fostul lider al Partidului Democrat Dumitru Diacov, ex-ambasadorul Andrei Neguță, fostul premier Pavel Filip, ex-președintele Parlamentului Andrian Candu, fostul deputat și ambasador Iurie Reniță și fostul ministru al Justiției Vladimir Cebotari.

Fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, a declarat în instanță că, potrivit discuțiilor purtate în trecut cu Vladimir Plahotniuc, în sacoșa care apare în imaginile video ar fi fost între 500 de mii și 750 de mii de euro.

Context și acuzații

La sfârșitul lunii noiembrie 2025, dosarul a fost reluat de la zero, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit. Igor Dodon este judecat pentru că ar fi pretins și acceptat între 600.000 și un milion de dolari de la Vladimir Plahotniuc, bani care urmau să fie folosiți pentru promovarea intereselor Partidului Democrat din Moldova.

Sursa foto: Capture video

Procurorii susțin că suma respectivă ar fi fost destinată atât cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv salariile angajaților partidului, cât și intereselor personale ale lui Dodon. Fostul președinte pledează nevinovat și riscă până la 20 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Dosar unic în istoria Republicii Moldova

Inițiat în primăvara anului 2020 și trimis în judecată în 2022, dosarul „Kuliok” a ajuns la CSJ în octombrie 2022. Igor Dodon este primul președinte moldovean judecat pentru o infracțiune comisă în timpul mandatului său, motiv pentru care cauza a fost examinată direct la Curtea Supremă de Justiție, singura instanță competentă să judece șefii de stat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:52 - Bolojan: Medicii pregătiți pe bani publici ar trebui să profeseze câțiva ani în România
16:39 - Românii care renunță la alcool. Rezultate neașteptate ale unui studiu
16:31 - A șaptea minune a Antichității, recuperată din Marea Mediterană. Blocuri masive din Farul din Alexandria, scoase de a...
16:24 - Ministrul Culturii retrage propunerea ca actorii să fie pontați după protestul de la TNB
16:16 - Bolojan anunță schimbări majore la taxele locale din 2027
16:03 - Mihai Trăistariu, atac dur la adresa Andreei Bălan: Nu ți-e rușine un pic să jurizezi Eurovision?

HAI România!

Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit

Proiecte speciale