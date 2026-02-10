Noi dezvăluiri în dosarul „Sacoșa Neagră”, în care este vizat Igor Dodon. Camere ascunse în umbrele și audieri internaționale

Republica Moldova. Noi detalii în dosarul „sacoșa neagră”, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon. În ședința de judecată de astăzi, la care Dodon a lipsit din nou, procurorii au prezentat informații despre modul în care a fost realizată celebra filmare cu sacoșa neagră.

Conform procurorilor, camerele video folosite în înregistrare erau ascunse în patru umbrele, amplasate într-un colț al camerei. Cu toate acestea, acestea nu pot fi prezentate ca probe fizice, deoarece nu au fost ridicate de la fața locului de ofițerul de urmărire penală, ceea ce complică administrarea materialului în instanță.

Potrivit CD-ului făcut public de Iurie Reniță, înregistrarea ar fi fost realizată pe 4 iunie 2019, după ora 21:00, iar în aceasta ar apărea Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și fostul consilier al acestuia, Serghei Iaralov. Deși Iaralov a fost citat la adresa sa, acesta nu mai locuiește acolo de mult, iar procurorii menționează că, în ultimii cinci ani, nu există dovezi privind trecerea sa a frontierei. Bazându-se pe postările soției sale pe rețelele sociale, acuzatorii consideră foarte probabil că se află în Statele Unite.

De la Vladimir Plahotniuc, procurorii așteaptă clarificări privind suma de bani care ar fi fost conținută în sacoșa neagră. Totodată, un alt martor, Radu Andrian, a solicitat să fie audiat prin videoconferință. În ședința de astăzi, magistrații citesc materialele dosarului și analizează probele video, în timp ce procesul continuă să se desfășoare la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Dosarul „Kuliok” a început cercetarea judecătorească pe 4 februarie 2026, iar până acum au fost audiați martori importanți, printre care: deputatul Lilian Carp, fostul lider al Partidului Democrat Dumitru Diacov, ex-ambasadorul Andrei Neguță, fostul premier Pavel Filip, ex-președintele Parlamentului Andrian Candu, fostul deputat și ambasador Iurie Reniță și fostul ministru al Justiției Vladimir Cebotari.

Fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, a declarat în instanță că, potrivit discuțiilor purtate în trecut cu Vladimir Plahotniuc, în sacoșa care apare în imaginile video ar fi fost între 500 de mii și 750 de mii de euro.

La sfârșitul lunii noiembrie 2025, dosarul a fost reluat de la zero, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit. Igor Dodon este judecat pentru că ar fi pretins și acceptat între 600.000 și un milion de dolari de la Vladimir Plahotniuc, bani care urmau să fie folosiți pentru promovarea intereselor Partidului Democrat din Moldova.

Procurorii susțin că suma respectivă ar fi fost destinată atât cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv salariile angajaților partidului, cât și intereselor personale ale lui Dodon. Fostul președinte pledează nevinovat și riscă până la 20 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Inițiat în primăvara anului 2020 și trimis în judecată în 2022, dosarul „Kuliok” a ajuns la CSJ în octombrie 2022. Igor Dodon este primul președinte moldovean judecat pentru o infracțiune comisă în timpul mandatului său, motiv pentru care cauza a fost examinată direct la Curtea Supremă de Justiție, singura instanță competentă să judece șefii de stat.