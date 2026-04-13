Papa Leon, criticat dur de Trump: Dacă nu eram la Casa Albă, nu era la Vatican. Nu vreau un Papă ce crede că e în regulă ca Iranul să aibă arme nucleare

Președintele american Donald Trump l-a acuzat pe Papa Leon că este „îngrozitor” în politica externă, după comentariile anti-război ale suveranului pontif, într-o postare pe Truth Social. „Nu vreau un Papă care crede că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară”, a spus liderul de la Casa Albă. „Leon ar trebui să se pună pe picioare ca Papă”, a mai scris președintele Trump.

Președintele l-a criticat pe Papa Leon al XIV-lea după ce pontiful a criticat războiul dus de SUA și Israel împotriva Iranului și a cerut ca aceștia să facă pace fără victorie. În postarea de pe Truth Social, Trump a spus că Leon este „slab în ceea ce privește criminalitatea” și „îngrozitor ” în ceea ce privește politica externă, din cauza comentariilor sale anti-război din ultimele săptămâni, după începerea războiului din Orientul Mijlociu.

„El vorbește despre «frica» de Administrația Trump, dar nu menționează FRICA pe care Biserica Catolică și toate celelalte organizații creștine au avut-o în timpul COVID, când arestau preoți, pastori și pe toți ceilalți pentru că țineau slujbe bisericești, chiar și atunci când ieșeau afară și erau la trei sau chiar șase metri distanță”, a scris Trump.

„Îmi place mult mai mult fratele său, Louis, decât îl plac pe el, pentru că Louis este complet MAGA. El înțelege, iar Leon nu!”

„Nu vreau un Papă care crede că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară”, a continuat el.

„Nu vreau un Papă care consideră că este teribil că America a atacat Venezuela, o țară care trimitea cantități masive de droguri în Statele Unite și, chiar mai rău, își golea închisorile, inclusiv criminali, traficanți de droguri și criminali, în țara noastră. Și nu vreau un Papă care îl critică pe președintele Statelor Unite pentru că face exact lucrurile pentru care a fost ales, ÎNTR-O VICTORIE ENORMĂ, stabilind un record la reducerea criminalității și creând cea mai puternică piață bursieră din istorie.”

Președintele a continuat spunând că Papa „ar trebui să fie recunoscător pentru că, după cum știe toată lumea, alegerea a fost o surpriză șocantă”.

„Nu era pe nicio listă pentru a fi Papă și a fost pus acolo doar de Biserică pentru că era american și au crezut că acesta ar fi cel mai bun mod de a se descurca cu președintele Donald J. Trump”, a scris el. „Dacă nu aș fi fost la Casa Albă, Leo nu ar fi la Vatican”.

„Din păcate, faptul că Leon este slab în ceea ce privește criminalitatea și armele nucleare nu-mi convine, nici faptul că se întâlnește cu simpatizanți ai lui Obama, precum David Axelrod, un RATAT de stânga, care este unul dintre cei care doreau arestarea enoriașilor și a clericilor.

Leon ar trebui să se comporte ca Papă, să folosească bunul simț, să nu mai servească stângii radicale și să se concentreze pe a fi un Mare Papă, nu un politician. Îi face foarte rău și, mai important, face rău Bisericii Catolice!”, a adăugat el.