Papa Leon denunță violența militară: Dumnezeu nu ascultă rugăciunile celor cu mâinile pline de sânge

Papa Papa Leon a transmis un mesaj ferm în contextul conflictului din Iran, afirmând că Dumnezeu respinge rugăciunile liderilor care declanșează războaie și au „mâinile pline de sânge”, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute în fața a zeci de mii de credincioși adunați în Piața Sfântul Petru, în cadrul celebrării de Florii, eveniment care marchează începutul Săptămânii Sfinte pentru cei aproximativ 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume.

Discursul pontifului vine într-un moment tensionat pe scena internațională, pe fondul intensificării conflictului din Iran, ajuns în a doua lună.

Într-o intervenție caracterizată printr-un ton neobișnuit de direct, liderul Bisericii Catolice a subliniat că religia nu poate fi utilizată pentru a justifica violența și acțiunile militare.

În timpul predicii, Papa Leo a insistat asupra ideii că mesajul creștin este incompatibil cu războiul. „Acesta este Dumnezeul nostru: Isus, Regele Păcii, care respinge războiul, pe care nimeni nu îl poate folosi pentru a justifica războiul”, a declarat suveranul pontif.

Totodată, acesta a citat un pasaj biblic pentru a evidenția poziția sa: „(Isus) nu ascultă rugăciunile celor care duc războaie, ci le respinge, spunând: «Chiar dacă faceți multe rugăciuni, nu voi asculta: mâinile voastre sunt pline de sânge»”.

Deși nu a menționat în mod direct lideri politici sau state implicate, declarațiile sale au fost interpretate în contextul criticilor tot mai frecvente la adresa conflictului din Iran.

Papa Leo a reiterat, în ultimele săptămâni, apelurile pentru o încetare imediată a ostilităților. În cadrul unei intervenții anterioare, acesta a condamnat bombardamentele aeriene, afirmând că sunt nediscriminatorii și ar trebui interzise.

În mesajul de duminică, pontiful a atras atenția și asupra impactului uman al conflictului, în special asupra comunităților creștine din Orientul Mijlociu.

„Creștinii din Orientul Mijlociu suferă consecințele unui conflict atroce” și există riscul ca aceștia să nu poată celebra Paștele, a spus el.

Conflictul a fost declanșat pe 28 februarie, în urma unor atacuri aeriene comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, care au dus la escaladarea tensiunilor în regiune.

În acest context, anumite oficialități americane au folosit referințe religioase pentru a justifica intervenția militară. Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a participat recent la servicii de rugăciune organizate la Pentagon, unde s-a rostit o rugăciune pentru „o violență copleșitoare împotriva celor care nu merită milă”.

Declarațiile de acest tip contrastează cu poziția exprimată de Papa Leo, care a subliniat că mesajul lui Isus este unul de non-violență.

În predica sa, Papa a făcut referire la un episod biblic în care Isus, înainte de arestarea sa, își mustră unul dintre discipoli pentru că a folosit sabia împotriva celui care îl reținea.

„(Isus) nu s-a înarmat, nu s-a apărat și nu a purtat niciun război”, a spus pontiful. „El a arătat chipul blând al lui Dumnezeu, care respinge întotdeauna violența. În loc să se salveze pe sine, a acceptat să fie răstignit.”

Acest exemplu a fost prezentat ca argument central în susținerea ideii că violența nu poate fi reconciliată cu învățăturile creștine.

Mesajul transmis de Papa Leo în cadrul celebrării de Florii evidențiază o poziție clară a Vaticanului în raport cu conflictul din Iran. Prin declarațiile sale, liderul Bisericii Catolice a reafirmat opoziția față de război și a subliniat că religia nu trebuie utilizată ca instrument de legitimare a violenței.

În același timp, intervenția sa aduce în prim-plan impactul conflictului asupra populațiilor civile și asupra comunităților religioase din regiune, într-un moment considerat esențial pentru creștinii din întreaga lume.