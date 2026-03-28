Monaco, prima destinație europeană a Papei Leon al XIV-lea. Alegerea are o semnificație simbolică puternică

Vizita Papei Leon al XIV-lea în Principatul Monaco marchează un moment cu o încărcătură simbolică semnificativă atât pentru lumea catolică, cât și pentru contextul politic și social european, potrivit France24.

Potrivit France 24, această deplasare reprezintă prima oportunitate reală pentru noul suveran pontif de a transmite un mesaj adresat întregului continent european. Evenimentul vine într-un context în care rolul religiei în societate continuă să fie intens dezbătut.

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a subliniat importanța simbolică a vizitei, declarând că aceasta îi oferă papei „prima șansă reală de a vorbi întregii Europe”. În același context, Bruni a evidențiat dimensiunea spirituală a mesajului papal, afirmând: „În Biblie, tocmai cei mici joacă un rol semnificativ”.

Alegerea Monaco-ului, unul dintre cele mai mici state din lume, este interpretată în acest sens ca un cadru potrivit pentru transmiterea unui mesaj cu relevanță largă, dincolo de dimensiunea geografică a principatului.

Monaco este una dintre puținele țări europene în care catolicismul este religie de stat. Recent, prințul Albert a refuzat o propunere de legalizare a avortului, invocând rolul central al religiei în societatea monegască. Decizia a fost descrisă drept una „în mare parte simbolică”, având în vedere că avortul este permis în Franța, stat care înconjoară complet principatul.

Refuzul lui Albert se înscrie într-o tendință mai amplă în rândul unor membri ai familiilor regale catolice europene, care au susținut în mod constant doctrina Bisericii în fața unor schimbări legislative. Un exemplu relevant menționat este cel al fostului rege Baudouin al Belgiei, care a abdicat temporar în 1990 pentru a nu promulga o lege privind legalizarea avortului.

Potrivit lui Matteo Bruni, „apărarea vieții” va constitui una dintre temele centrale ale vizitei de o zi a Papei Leon al XIV-lea. Oficialul Vaticanului a precizat însă că această abordare va fi integrată într-un cadru mai amplu, care include toate formele de viață, inclusiv impactul războaielor și conflictelor asupra populațiilor.

Agenda vizitei include o întâlnire privată cu prințul Albert și prințesa Charlene la palatul princiar, o reuniune cu comunitatea catolică în catedrala din Monaco și oficierea unei Liturghii pe stadion.

Monaco este cunoscut la nivel internațional pentru statutul său de centru al luxului, pentru facilitățile fiscale și pentru evenimente precum Marele Premiu de Formula 1. De asemenea, familia regală beneficiază de o vizibilitate considerabilă. Prințul Albert, fiul actriței americane Grace Kelly, a avut recent o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican, pe 17 ianuarie, ocazie cu care i-a adresat invitația oficială.

Vizita s-a concretizat rapid, generând întrebări cu privire la alegerea Monaco-ului ca primă destinație europeană a noului papă. Deși Papa Francisc a vizitat frecvent state mici, alegerea unui principat asociat cu opulența a fost percepută ca neobișnuită.

Vizita are și o dimensiune istorică importantă: nu a mai existat o vizită papală în Monaco de aproape cinci secole, ultima fiind realizată de Papa Paul al III-lea în 1538. Populația principatului, de aproximativ 38.000 de locuitori, este predominant catolică, însă doar o mică parte dintre rezidenți sunt cetățeni monegasci.

Papa Leon al XIV-lea va petrece mai puțin de nouă ore în Monaco, deplasarea fiind posibilă cu elicopterul din Vatican. Cu toate acestea, întâlnirea dintre liderii celor mai mici două state din lume este considerată relevantă pentru dialogul asupra unor teme globale majore.