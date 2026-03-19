Scandalul dintre Nuredin Beinur și Cristian Rizea escaladează. Noi amenințări după incidentul din Monaco

Conflictul dintre Nuredin Beinur și fostul politician Cristian Rizea continuă să se amplifice, după episodul tensionat petrecut într-o cafenea din Monte Carlo, unde afaceristul susține că l-a confruntat public pe acesta.

Nuredin Beinur a intervenit din nou public, afirmând că nu poate trece peste atacurile care ar fi vizat familia sa și anunțând că este pregătit să continue confruntarea cu Cristian Rizea. Acesta a respins varianta potrivit căreia incidentul ar fi implicat suc de roșii și a susținut că realitatea este alta.

„Oameni ca ăștia care folosesc cuvintele astea și incită lumea le zic să își bagi mintile în cap. Mai merg o dată după el. Am venit de sărbători acasă că avem sărbătorile noastre acum. Eu ieri am fost la Poliția din Monaco unde a mințit că a venit, nepotul meu a făcut autodenunț că i-a dat cu fecale în gură lu lepră și și-a luat fapta, au spus oamenii că de când e în istoria la Monte Carlo nu s-a întâmplat așa ceva, n-avem la ce să vă încadrăm. Nu mi-a dat nici măcar o amendă, nici măcar o expulzare, suntem bineveniți oricând„, a declarat Nuredin Beinur la emisiunea Punctul Culminant de la România TV.

Acesta a insistat că nu a fost sancționat de autorități și a susținut că situația a fost interpretată greșit.

Afaceristul a continuat seria declarațiilor, susținând că fostul politician ar fi oferit o versiune falsă a evenimentelor și că situația ar putea avea consecințe mai ample.

„Le-am transmis că suntem niște cetățeni onești și vrem să vă asigurăm că această lichea poate să vă creeze mai multe probleme venind aici și să vină și alții după el să se întâmple aceleași evenimente cum s-au mai întâmplat. El a mințit că au fost arestați. Nu te ia cu cătușe din Monaco pentru că au lege pentru protejarea turismului.

Pot să vă arăt înscrisul, am trimis la voi, să vă arate că nu spunem prostii. Ne asumăm ce facem eu și nepoții mei. El a jignit-o pe nepoata lui, mulți prieteni și a primit cutuma țigănească, așa se numește„, a mai spus Nuredin Beinur.

Beinur a mers mai departe și a lansat noi acuzații, afirmând că situația nu se va opri aici și că își va continua demersurile împotriva lui Rizea.

„Vă promit că în maxim două săptămâni el în Monaco nu mai are ce să caute. Depinde de instituțiile statului dacă îl aduc sau nu. I-am zis că o să mă duc după el, că îi dau cu fecale pe față, i-am promis. Eu sunt tătar, am sângele lui Gengis Khan dar sunt din România și am sângele lui Decebal și Traian. O să-l aducă în țară și îmi iau faptă să stau câteva luni cu el la pușcărie” Eu cred că el și Pufy iau etnobotanice. Dacă era așa martir de ce nu vine în țară? E o săgeată, un cotei, care uite cum fugi, uite cum alergi. Ți-ai lăsat nevasta acolo și tu vrei să fii președintele României.

Du-te dreacu că te pun președinte la CAP. Mi-a înjurat familia și copiii. Cum poate să treacă un copil peste așa ceva? O să-l aducă în țară și îmi iau faptă să stau câteva luni cu el la pușcărie. Dacă o fi afară mă țin de el. Poliția din Monaco ne-a transmis că nu are nevoie de specimene. Sunt bodyguarzii lui indirect că nu știu ce face acolo dar va fi expulzat cât de curând că nu au nevoie de el. Eu am venit ca să-i demonstrez lui că este un mincinos, că ne luăm fapta, când a spus că e suc de roșii. Am venit să ne luăm fapta că e cu fecale, să arătăm mulțimii că noi nu mințim. Când i-am spus că venim am venit.

Nepotul meu a dormit toată noaptea pe bănci și a trebuit dimineața să reumple sticla că venea el la cafea. Lor nu le convine când spune că e la Cafe de Paris, la Louis Vouitton, la Cafe Armani, să facă șantaj telefonic din localurile lor, mai ales de acolo de pe platou unde vin miliardarii lumii. Și n-o să le convină niciodată, cum a spus el că au venit 50 de polițiști. Fugea de pe la primul polițist că acolo sunt polițiști din 10 în 10 metri„, a mai spus Nuredin Beinur la România TV.

Scandalul dintre cei doi a devenit public după ce, într-un local din Monte Carlo, Beinur și nepotul său l-au abordat pe Cristian Rizea, moment în care acesta din urmă a fost stropit cu un lichid, despre care afaceristul susține că ar fi fost excremente.

Potrivit explicațiilor oferite ulterior, conflictul ar fi pornit de la afirmații făcute de Rizea în mediul online despre familia lui Beinur.

Cristian Rizea a ocupat în trecut mai multe funcții publice, inclusiv cea de președinte al PSD Sector 5 și funcția de director de cabinet în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, iar în 2019 a fost condamnat la închisoare pentru fapte de corupție.