Tzancă Uraganu, scandal cu fostul deputat Cristian Rizea

Conflictul dintre cântărețul de manele Tzancă Uraganu și fostul politician Cristian Rizea a reizbucnit în spațiul public, după o serie de acuzații lansate în mediul online. Disputa, care durează de mai mult timp, a escaladat recent, după ce manelistul a reacționat vehement la afirmațiile care îl vizau direct.

În centrul controversei se află acuzațiile privind presupuse nereguli fiscale, lansate anterior de Cristian Rizea. Tzancă respinge categoric aceste afirmații și susține că toate obligațiile sale sunt achitate la zi. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, artistul a oferit propria versiune a situației și a lansat, la rândul său, critici dure.

Tensiunile dintre cei doi au pornit încă din toamna anului 2025, când Cristian Rizea a susținut că Tzancă Uraganu nu și-ar plăti corect taxele către stat. Fostul politician a mers mai departe și a sugerat existența unor relații privilegiate în interiorul instituțiilor fiscale.

În declarațiile sale, Rizea a vorbit despre presupuse mecanisme prin care artistul ar fi fost avantajat, insinuând existența unei rețele care ar facilita evitarea plății integrale a taxelor. Afirmațiile au fost formulate într-un ton direct și au generat rapid reacții în spațiul public.

„Știu că ai pe cine trebuie, mă Tzancă. Îți face toate alea cum trebuie. Îți albește rufele fiscale, ți le împachetează. Normal că te dai cu pumnul în piept că ești șmecher, că plătești la fisc. Tzancă, cu Rizea nu merge. Nu vreau să-ți dau numele (n.r. persoanei de la fisc) acum. Dacă îți dau numele ai înțeles tot la cine ești agățat. vă spun și unde vă strângeți. Toată echipa asta care e favorizată să nu plătească taxă la stat. Vă strângeți undeva și vă spun și când vă strângeți și data. Tu ești parte din ei, am dat de tine și de Pescobar”, a explicat Rizea.

La câteva luni distanță, Tzancă Uraganu a decis să răspundă public acuzațiilor. Artistul susține că nu are nicio datorie către stat și că toate plățile sunt efectuate conform legii, prezentând inclusiv documente contabile pentru a-și susține poziția. În intervenția sa, acesta a respins categoric ideea unor favoruri din partea ANAF și a subliniat că își gestionează veniturile transparent. Totodată, a lansat o serie de atacuri directe la adresa lui Cristian Rizea, pe care îl acuză de comportament problematic și de răspândirea unor informații false.

Artistul a ținut să clarifice încă de la început acuzațiile privind presupusa evaziune fiscală. Acesta a explicat că a verificat situația financiară împreună cu contabilul și că toate taxele sunt achitate la zi. În același timp, a respins ideea că ar beneficia de tratament preferențial din partea autorităților. În discursul său, Tzancă Uraganu a subliniat că își asumă toate obligațiile fiscale și că poate demonstra acest lucru cu documente oficiale. Declarațiile sale vin ca reacție directă la afirmațiile făcute anterior în spațiul public.

„Acum câteva luni a făcut un video despre mine că aș face evaziune fiscală, că nu îmi declar veniturile de la ANAF, în condițiile în care chiar azi am cerut de la contabilă extrasele să arăt că plătesc tot. Impozit, dividende, salariul angajaților, toate taxele pe care le avem de plătit sunt la zi. Nu am datorie la ANAF, la nimic, că sunt plătitor. Iar acest individ care vorbește de toată lumea când el a făcut cele mai mari rele, a făcut pușcărie pe meritul lui, a făcut și infracțiuni, și-a chinuit femeia de la Chișinău care a declarat de el, fosta soție, în care spune că nu a comunicat cu domnul Rizea, căci în afară de murdării nu poate să aducă nimic decât probleme. Câte am pătimit de la el nu știu dacă a pătimit cineva, el merită tot ce a pățit”, a declarat Tzancă Uraganu la România TV.

În continuarea intervenției, artistul a trecut la acuzații directe la adresa lui Cristian Rizea, despre care spune că ar fi implicat în numeroase controverse și conflicte. Tzancă a vorbit despre comportamentul acestuia și despre modul în care ar comenta frecvent despre alte persoane.

De asemenea, a adus în discuție episoade tensionate din trecut și relații conflictuale cu alte persoane din anturajul lui Rizea. Mesajul a fost unul dur, în care artistul și-a exprimat nemulțumirea față de atacurile repetate.

„El are mulți oameni care probabil îi dau 50-100 de euro și vorbește de toată lumea. Dacă am un dușman ăla îi dă 100 de euro să vorbească de mine. Cum a fost și de domnul Beinur, care e o dulceață și o mare calitate de om, cel mai respectuos om cu calități pe bune. Fiecare mai avem probleme și greșim dar nu a vorbit el niciodată în viața lui nici măcar pe live-uri. Beinur a ajuns la limita răbdării și s-a dus după el la Monaco și nu s-a dus el acolo să arunce numai cu bulion.

Nu m-a interesat persoana lui vreodată, a făcut numai nenorociri, a vorbit chestii de mine. Nu vedeți că el n-a avut copilărie? Se filmează până și când se spală, dar nu cred că s-a spălat bine acum. Cum vorbește de toată România, că știe că stă pe acolo fugit, și-a găsit nașul, pe Beinur care l-a aranjat din toate punctele de vedere, dar au fost pe bune fecale nu a fost suc de roșii. Nu am participat, dar vă dați seama că Rizea cum filmează fiecare îmbucătură de mâncare de ce nu a filmat de aproape sucul de roșii? Eu nu am mai văzut suc de roșii maro. Omul și-a primit răsplata din toate punctele de vedere.”

În ultima parte a declarației, Tzancă a continuat cu remarci ironice și acuzații personale, făcând referire la stilul de viață al lui Rizea și la diferite situații din viața acestuia. Artistul a pus sub semnul întrebării autenticitatea unor lucruri afișate public și a criticat comportamentul fostului politician.

De asemenea, a adus în discuție reacțiile publicului și imaginea lui Rizea, sugerând că acesta ar fi pierdut încrederea oamenilor. Mesajul s-a încheiat cu o serie de afirmații extrem de dure.

„Nepotul lui Beinur, Edi, a trăit cu soția lui actuala asta de i-a schimbat numele, care o cheamă Nicolina, i-a schimbat numele în Jose Marie. Nu vreau să vorbesc dacă este nepotul acela sau altul dar a trăit cu nepotul lui Edi. Acum îmi cer scuze fratele meu Edi, poate a fost în trecut, acum vă dați seama că poate să se lege de oamenii ăștia și de familia lui Beinur. Eu am înțeles că și în timpul în care era cu Rizea se vedea cu nepotul lui Beinur și de acolo au început și conflictele.

Cum să ai ceas la mână de 350.000 de euro? N-ați văzut că s-a strâmbat cureaua aia de la ceas? E fake, l-a arătat și el și s-a strâmbat de tot. El are două, nu unul. Deci de unde are el 800.000 de euro să dea pe un ceas. S-a dus cu ceasul fake în reprezentanță, acum și un băiat de pe stradă de la gara de nord intră acolo și schimbă două vorbe. El s-a dus să pară că e de acolo. Un om cu prestanță nu se laudă și vorbește și se laudă cât dă. Aici vă dați seama cât este de slab ca om. Este un om foarte slab și acum și-a primit răsplata, acum să rămână cu sucul ăla maro de roșii și să rămână așa cum a dat și să-și facă de treaba lui”, a continuat cântărețul.

„N-ați văzut declarația dată de fosta lui soție că nu mai vrea să audă de el, că e o mizerie de om? Nu asta a declarat? Știți că a înfiat un copil să facă botez să facă bani? Toată lumea te înjură, cum îți mai permiți ca după ce ai fost murdărit cu fecale să ieși să faci live? Din 3 milioane de comentarii, 3 milioane 200 sunt împotriva ta. Niște minciuni de la acest rahat de om care nu știe decât să mintă și să inventeze. Nu are liniște în pat, el este la fel ca ce era în paharul ăla de a fost stropit, ce se aseamănă se adună în viața asta. Vă dați seama că a înfiat un copil să facă botez să ia bani?

Când a venit și-a lăsat pe soție în față la terasa aia ce era acolo și a fugit ca un șoarece nici măcar să își ia soția de acolo. Nu a dat dovadă de bărbăție, dar un an de zile s-a certat și a vorbit de toată lumea. Toată lumea știe că e un descreierat, trebuie internat la Obregia și îi trebuie tratament. Nu știu dacă se oprește sau nu dar gândiți-vă că dacă era domnul Beinur un om mai nebun putea să fie ceva grav și să nu-și mai revină niciodată.”, a spus Tzancă Uraganu la România TV.