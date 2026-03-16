Scandalul Rizea - Beinur capătă amploare. Gigi Corsicanu invocă o înregistrare falsificată

Gheorghe Răducanu, cunoscut publicului larg ca Gigi Corsicanu, este la curent cu scandalul dintre Beinur Nuredin și Cristian Rizea. Prin intermediul EVZ.RO, fostul lider al galeriei Rapidului îi răspunde fostului deputat care, recent, în mediul online, a făcut publică o presupusă înregistrare pe care Gigi Corsicanu o dezminte categoric.

La finalul weekend-ului trecut, Beinur Nuredin l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo, după care, pe TikTok, a făcut declarații în care și-a explicat gestul. Potrivit propriilor mărturii, a reacționat pentru a-și proteja familia, în special fiica, pe care ex-deputatul a încercat să o denigreze.

Prieten la cataramă cu Beinur Nuredin, Gigi Corsicanu are, la rândul lui, o situatie in care a fost implicat de Cristian Rizea, fără voia lui. La momentul respectiv, ex-deputatul a prezentat o înregistrare în care ex-liderul de galerie al Rapidului ar face afirmații la adresa familiei “Spaimei litoralului”.

“A găsit o înregistrare falsificată cu mine prin care se încerca denigrarea familiei prietenului meu, Beinur Nuredin. Vreau să precizez că niciodată în viața mea nu mi-aș permite să vorbesc de familia cuiva, cu atât mai mult de cea a lui Benur Nuredin”, ne-a declarat, în primă fază, Gigi Corsicanu.

În continuare, Gheorghe Răducan subliniază relația de lungă durată pe care spune că o are cu Beinur Nuredin. El afirmă că legătura dintre cei doi datează de trei decenii și că nu au existat niciodată conflicte între ei.

“Cu Beinur sunt prieten de 30 de ani și niciodată nu am avut ceva de împărțit cu el. Dacă eu aș vorbi așa de fata lui, ar fi ca și cum aș vorbi de fata mea. Am încercat să dau o dezmințire la Rizea TV, dar, din păcate, nu mi s-a răspuns la solicitare”, a spus Răducan pentru EVZ.RO.

Totodată, Gigi Corsicanu atrage atenția că situația este una gravă, în special pentru că, în astfel de controverse, sunt implicați copiii.

“Consider că sunt lucruri foarte grave. S-a ajuns prea departe să amestecăm copiii în astfel de mizerii”, ne-a mai spus fostul lider al galeriei Rapidului.

În finalul declarației, Gigi Corsicanu spune că a luat legătura cu Beinur Nuredin și îi transmite lui Cristian Rizea că relația dintre ei nu a fost afectată de situație.

“M-am întâlnit cu Beinur, noi rămânem frați în continuare și sper să nu mai fie implicați copiii în chestii de acest gen”, a încheiat Gheorghe Răducan.