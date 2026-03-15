Cum l-ar fi umilit Beinur Nuredin pe Cristian Rizea, la Monte Carlo: Să mă ia poliția!

Beinur Nuredin l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo, după care, pe TikTok, a făcut declarații publice în care și-a explicat gestul. Potrivit propriilor mărturii, a reacționat pentru a-și proteja familia, în special fiica, precizând că se așteaptă să fie luat de poliție. Totodată, a afirmat că își asumă consecințele.

Cristian Rizea,, a trecut, duminică, prin clipe de coșmar la Monte Carlo, unde se află alături de soția sa. Ex-politicianul a fost, la un moment dat, reperat de Beinur Nuredin, iar cel supranumit drept “Spaima litoralului” și-a umilit, în public, rivalul.

Incidentul a avut loc la Café de Paris Monte‑Carlo, unul dintre cele mai celebre localuri din zonă. Pe TikTok, Beinur Nuredin a povestit, cu lux de amănunte, ce lecție i-a dat lui Cristian Rizea, care i-ar fi deranjat familia.

„I-a dat cu căc*at pe față (n.r. lui Cristian Rizea). Și eu vreau să arăt lumii că eu sunt tată, indiferent de ce mi-asum și ce te va întâmpla cu acest nenorocit, jegos de om. El acum este la poliție. Doi băieți, nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Și eu aștept să vină, să mă ia și pe mine poliția. Eu sunt tată și îmi asum. O să vedeți diseară la știri, ce o să vedeți. Asta cum face el. Instituțiile statului. Acest derbedeu, a fost dat cu căc*at pe față. Da. De mine, da, că să se știe. La Café de Paris aici, în față. Ăsta care înjură toți copiii și eu mi-am asumat pentru că v-am demonstrat că sunt părinte. Eu aștept, acum trebuie să mă ia poliția. Dar dacă nu mă duc eu și mă predau”, a spus Beinur.

În continuare, “Spaima litoralului” a povestit cum l-a umilit pe fostul condamnt, eliberat condiționat, Cristian Rizea, care i-ar fi vorbit fiica de rău. Beinur i-a transmis lui Rizea că, pentru el, familia e sfântă și că nu permite nimănui să o pună într-o lumină proastă.

„Suntem la Monte Carlo. Îl văd eu acum. Exact aici, era cu nevasta. Când poți să vorbești de fata unuia... Orice ar fi, tu nu poți să vorbești de fata mea. Care eu dacă fetița mea are nevoie de ficatul meu, de rinichiul meu, îi dau. Pe mine, nu mă sperie nici poliția, nici asta pe dreptatea mea. Da? Și asta, uitați, acum o să vină cum zice el. Instituțiile statului, arestați”, a spus el.

În final, Beinur Nuredin l-a acuzat pe Cristian Rizea că ar fi folosit șantajul pentru a obține bani, asta în condițiile în care fostul deputat ar fi fost ajutat de “Spaima litoralului” când s-a aflat după gratii.

„Bă, fraților, eu v-am spus de omul ăsta. Ăsta este un escroc care șantajează oamenii care au făcut și ei puțini bani. Nu știe cum să le ia banii. Trăiește din șantaj. A fugit imediat la poliție, la primul. Păi n-ai zis mai șmechere să vin după tine? N-ai zis tu, șmechere, să vin după tine? Uite, de aici filmează. Să-mi luați nepoții mei. Unul din trei. Da, i-a dat cu căc*at pe față, ca să știe toată lumea când mănânci căc*at*, așa meriți. Când tu vorbești de copiii mei, eu care am avut grijă de tine și la pușcărie, fără să te cunosc prea mult, tu ai vorbit de fetița mea”, a mai spus Beinur, care a precizat, în repetate rânduri, că își asumă fapta și că așteaptă să fie preluat de poliție și să răspundă pentru acțiunile sale.