Beinur Nuredin, după ce l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo: Sunt gata să repet

Republica Moldova. Afaceristul român Beirun Nuredin spune că este gata să – l umilească din nou pe fostul deputat PSD Cristian Rizea, la fel cum a făcut-o duminică la cafeneaua Cafe de Paris din Monte Carlo.

Declaraţia a fost făcută pentru EvZ la scurt timp după ce Beirun Nuredin, supranumit „Spaima litoralului”, a ieşit de la secţia de poliţie din Monte Carlo, unde s-a adresat Rizea.

Amintim că Beirun Nuredin i-a aruncat lui Rizea fecale peste faţă, în timp ce fostul politician se afla cu soţia la terasa Cafe de Paris, una din cele mai scumpe din lume.

În timp ce Rizea, murdar cum era, a dat fuga la Poliţie, Beirun Nuredin i-a aşteptat pe oamenii legii să vină după el.

Beirun Nuredin a declarat pentru EvZ că a fost audiat de Poliţia din Monte Carlo şi nu a fost pedepsit sub nicio formă.

„Am fost audiat. Le-am spus că sunt părinte, că mi-am apărat fiica. Le-am arătat ce i-a făcut fetei mele. Fiica mea este în ultimul an la medicină. Iar el a defăimat-o, a luat poze de pe reţele, a făcut un montaj cu euro. Le-am explicat poliştilor toate acestea şi ei m-au înţeles”, ne-a declarat afaceristul.

Totodată, el a mai spus că Rizea l-a şantajat că îi va defăima familia în continuare, pentru a obţine bani de la el.

„Spaima litoralului” a precizat că a discutat cu Rizea la telefon înainte ca să-i arunce fecale peste faţă şi că acesta i-a dat întâlnre în magazinul Luis Vuiton din Monte Carlo. Dar nu a mai venit. Apoi l-a găsit la terasă.

Businessmanul s-a arătat indignat că autorităţile din Monaco nu l-au expulzat pe Rizea: „Vine la cea mai renumită, cea ma scumpă cafenea, unde vine să-şi bea cafeaua şi prinţul Albert al doilea, de unde făcea transmisiuni, defăima. Este o mizerie. Se lăuda că este susţinut de anumite servicii. Dar n-am observat ca cineva să-i ia apărarea”.

Beirun Nuredin a mai spus că dacă Rizea nu va învăţa lecţia şi se va opri din defăimare, atunci va arunca din nou fecale peste fostul deputat PSD.

„Căc*at îi iese din gură, câc*at să-i intre pe gură. Am făcut acest lucru pentru toţi copiii pe care i-a jignit, pentru toţi oamenii de afaceri pe care i-a şantajat. Să nu-şi mai bată joc de oameni defămându-i. Şi dacă nu va înţelege, dacă va fi nevoie, sunt gata să repet”, a declarat Beirun.

Cele întâmplate duminică la Monte Carlo nu este ceva nou pentru Cristian Rizea. Fostul politician a mai fost împroşcat cu fecale în 2021, când se afla la Chişinău.

Acesta mergea la Comisia Electorală Centrală ca să depună actele de participare la alegerile parlamentare anticipate pentru partidul pro-rus „NOI”.

Un bărbat s-a apropiat şi a vărsat peste Rizea o găleată cu fecale, după care a fugit. Fostul deputat PSD a dat atunci vina pe oponenţii politici.

Fostul politician nu a comentat incidentul de duminică. Cu puţin timp înainte, Rizea a transmis live că Piero Ferrari ar fi dat în judecată România TV: „Aceasta demonstrează că doar la Rizea TV se spune adevărul. Restul televiziunilor sunt o pată pe mass-media din România. Vă doresc o duminică frumoasă tuturor”.