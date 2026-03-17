CNSAS cere în instanță stabilirea calității avute de Gheorghe Nețoiu în cadrul Securității

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a deschis o acțiune în instanță împotriva omului de afaceri Gheorghe Nețoiu, solicitând Curții de Apel București să constate oficial calitatea acestuia de lucrător al fostei poliții politice comuniste. Demersul vine după apariția unor documente noi în arhive, care au schimbat concluziile inițiale formulate în trecut în cazul său.

Dosarul a fost înregistrat recent, însă nu are, deocamdată, un prim termen de judecată, notează G4media.ro. Instanța urmează să analizeze probele depuse de CNSAS și să decidă dacă acestea confirmă concluzia instituției.

Controlul CNSAS asupra lui Gheorghe Nețoiu a fost realizat în contextul candidaturii sale la funcția de Primar General al Municipiului București, la alegerile din 2025. Conform legislației în vigoare, toate persoanele care candidează și sunt născute înainte de 22 decembrie 1973 sunt supuse verificării arhivelor fostei Securități.

Nețoiu nu se află la prima astfel de verificare. În anul 2012, când a devenit parlamentar, acesta a primit o adeverință care atesta că nu a desfășurat activități de poliție politică, în sensul legii.

Situația s-a schimbat însă în urma apariției unor documente suplimentare.

Într-un comunicat oficial transmis pe 5 decembrie 2025, CNSAS a anunțat că a intrat în posesia unor informații noi, care nu fuseseră analizate anterior.

„Pentru domnul Nețoiu Gheorghe, n. 01.08.1959, candidat la funcția de primar general al Municipiului București, CNSAS a primit la data de 25.11.2025, informații noi și neprocesate, respectiv, o fișă de evidență cadre, din care rezultă faptul că a fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989. Verificările prevăzute de OUG 24/2008 sunt în curs de finalizare, rezultatul acestora urmând să fie comunicat cu celeritate opiniei publice.”

Pe baza acestor documente și a analizelor ulterioare, Colegiul CNSAS a votat că există suficiente dovezi pentru a susține că Gheorghe Nețoiu a avut calitatea de lucrător al Securității și că ar fi desfășurat activități de poliție politică.

Decizia CNSAS nu este însă definitivă. Ea trebuie confirmată de instanță.

În conformitate cu legislația în vigoare, doar o instanță de judecată poate stabili definitiv dacă o persoană a fost sau nu lucrător al Securității în sensul poliției politice.

Curtea de Apel București va analiza documentele din arhive, declarațiile și eventualele probe suplimentare pentru a decide dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Procesul se va concentra pe două aspecte esențiale. Primul este calitatea de cadru al Securității. Al doilea, mult mai important din punct de vedere juridic, este dacă activitatea respectivă a implicat încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor urmărite.

Într-un interviu acordat anterior, Gheorghe Nețoiu a confirmat că a activat ca ofițer în structurile de informații ale regimului comunist.

„Era în 1985, eu ieşisem ofiţer de informaţii şi lucram la Serviciul 510, ce aparţinea de Direcţia a 5-a. Asiguram deplasarea domnului Ceauşescu (…) Eu eram tânăr ofiţer atunci şi aveam în subordine cam 150 de subofiţeri. Şi vă daţi seama, când intrau acolo toţi erau aliniaţi, că trecea coloana oficială al lui Nicolae Ceaușescu, pe-acolo prin faţă pe la ASE.”

Aceste declarații confirmă apartenența sa la structurile Securității, însă instanța este cea care va decide dacă activitatea sa a depășit atribuțiile operative și a intrat în sfera poliției politice.

Candidatura lui Gheorghe Nețoiu la Primăria Capitalei nu a avut un impact electoral semnificativ. Acesta a obținut 1.104 voturi, un rezultat inferior inclusiv celui înregistrat de Eugen Teodorovici, care se retrăsese oficial din cursă cu câteva zile înainte de scrutin.

Înainte de închiderea urnelor, Nețoiu a transmis un mesaj pe rețelele sociale, într-un ton ironic.

„Dragi Bucureșteni, stați liniștiți că și de data aceasta ați făcut cea mai bună alegere pentru Primăria Capitalei. Avem cel mai bun Președinte pe Dl Nicușor, avem cel mai bun Premier pe Dl Bolojan și acum ați ales și cel mai bun Primar, pe Dl Ciucu! Sărbători fericite și tot ce v-ați dorit să vi se împlinească! Mâine veți primi un mesaj de felicitări de la Dl Președinte Nicușor direct de la Paris! Gândurile mele bune să vă însoțească în tot ceea ce vă doriți!”

Gheorghe Nețoiu este o figură cunoscută în mediul de afaceri și în fotbalul românesc. De-a lungul anilor, a fost implicat în conducerea mai multor cluburi importante, inclusiv Rocar București, Dinamo București și Universitatea Craiova.

În plan juridic, acesta a fost condamnat în 2014 la trei ani și patru luni de închisoare în „Dosarul Transferurilor”, pentru fapte de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani. A fost eliberat condiționat în decembrie 2015, după executarea unei părți din pedeapsă.

Ulterior, numele său a apărut și în alte dosare legate de privatizări și tranzacții economice, inclusiv în cazul preluării unor active viticole din zona Huși. În acel dosar, ancheta penală nu a dus la o condamnare, intervenind prescripția.