Cum a vânat Nețoiu coioți și era aproape să ajungă după gratii

Dumitru Dragomir a explicat la o emisiune online faptul că Gigi Nețoiu a fost la un pas să ajungă după gratii. Asta pentru că a vânat coioți veniți peste graniță din Bulgaria și care îi mâncau vițeii.

Omul de fotbal a povestit că Gigi Nețoiu s-a confruntat cu o situație mai puțin plăcută. Mai exact a existat o invazie din partea coioților exact pe unde are el ferma de vaci. ”Acolo pe lunca Dunării, jos acolo la Cetate sute dacă nu mii de coiți au trecut din Bulgaria încoace și găsiseră acolo spațiu. Și îi mâncau viteții nou-născuți ai lui Gigi Nețoiu.

Noaptea, cum năștea o vacă, 10-15 coioți din îi devorau vițelul. Nețoiu a împușcat și el 10-20 de coioți din ăia și s-a trezit cu reclamație”, a povestit Dumitru Dragomir.

Doar că nu a fost o singură reclamație depusă, ci zeci. În contextul în care numărul vițeilor uciși de coioți creștea. ”Și s-a ales cu 50 de reclamații a primit că de ce împușcă coioții.

Reclamațiile au venit de la oameni puși să îl curețe. Coioții ăia speriaseră comunele, puteau să atace orice. În loc să zică mersi că Nețoiu a încercat să facă ceva, uite că s-a trezit cu reclamații, că nu avea autorizație”, a mai spus fostul președinte al LPF.

Ca tacâmul să fie complet la fața locului a venit și poliția. Nu de alta, dar în urma reclamațiilor a trebuit să se stabilească dacă Nețoiu avea permis de portarmă. Drept urmare s-au făcut inclusiv percheziții acasă la acesta

.”A venit poliția și de la Craiova și percheziții să vadă dacă are permis de armă, mai multe probleme a avut. Eu cred că i s-a tras și de la primărie”, a mai explicat Mitică Dragomir. Nici până acum situația de acolo nu ar fi fost rezolvată de către autorități.