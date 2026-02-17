Sport

Gigi Nețoiu se plânge că a fost păgubit cu 6 milioane de euro și dă în judecată Apele Române. Video

Gigi Nețoiu (66 de ani), fost finanțator al echipei Dinamo, este foc și pară din cauza unei investiții care l-a păgubit de aproape 6 milioane de euro.

Omul de afaceri a investit 6 milioane de euro în ferma pe care o deține în comuna Cetate din județul Dolj. Iar inundațiile din ultimele săptămâni l-au afectat serios. Nețoiu vrea să deschidă un proces împotriva reprezentanților Apelor Române, instituție pe care o consideră a fi vinovată de proasta gestionare a situației. În județul Dolj a fost Cod galben de inundații după topirea zăpezilor și ploilor care au căzut în ultimele zile.

„Eu le recomand agricultorilor să se gândească de 10 ori când bagă un ban”

„Apele Române Craiova... Nu a venit nimeni să facă nimic. Acum 5 zile s-a dat drumul din nou la debit, de 10 ori mai mare, și a distrus o fermă de 6 milioane de euro, cu 400 de vaci, cu 600 de viței și cu 700 de oi. Cine mai investește? Eu le recomand agricultorilor să se gândească de 10 ori când bagă un ban. Au fost inundate aproape 600 de hectare!”, a explicat Nețoiu într-un mesaj video transmis pe Facebook.

„Prejudiciile suferite sunt considerabile”

„Avocații au inițiat acțiuni în instanță împotriva Administrației Naționale Apele Române și a Administrației Bazinale de Apă Jiu, ca urmare a deciziei de a evacua apa din baraj, măsură care a condus la inundarea fermei și la producerea unor pagube materiale semificative.

Prejudiciile suferite sunt considerabile, iar demersurile judiciare au ca obiect stabilirea responsabilităților și recuperarea integrală a daunelor provocate. Ne exprimăm încrederea că instanțele de judecată vor analiza cu obiectivitate situația și vor dispune măsurile legale care se impun.

La data de 28 ianuarie 2026, pe fondul creșterilor semnificative ale debitelor de pe râurile Jiu și Motru, hidrologii au emis avertizări de cod portocaliu și cod galben pentru risc de inundații în județele Gorj, Mehedinți și Dolj, ca urmare a propagării viiturilor și a precipitațiilor abundente”, a mai transmis Nețoiu.

 

