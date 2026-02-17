Alexandru Muraru: Marcel Ciolacu trece toate limitele bunului simţ şi ale responsabilităţii politice

Deputatul Alexandru Muraru, lider al PNL Iași, a reacționat după declarațiile lui Marcel Ciolacu referitoare la presupusa cosmetizare a deficitului bugetar. „Ciolacu nu-şi asumă nicio urmă de responsabilitate, dar strigă că e manipulare”, susține liberalul care mai precizează în declarațiile sale că afirmațiile fostului premier sunt nefondate și afectează credibilitatea instituțiilor statului, catalogând discursul drept unul conspiraționist.

Alexandru Muraru a afirmat că acuzațiile lansate de fostul premier la adresa autorităților sunt lipsite de responsabilitate politică și seamănă cu mesajele promovate de AUR.

„Marcel Ciolacu trece toate limitele bunului simţ şi ale responsabilităţii politice. Acuză acum Institutul Naţional de Statistică că ar fi falsificat datele economice din 2024 tocmai pentru a-l face pe el să arate rău, transformând o presupusă creştere economică în recesiune tehnică. Ciolacu nu-şi asumă nicio urmă de responsabilitate, dar strigă că e manipulare, că s-au tăiat cu toporul 13 miliarde din investiţiile făcute de el şi transpuse în 2025 ca să iasă bine actualul guvern”, a afirmat Alexandru Muraru.

Liderul PNL Iași a susținut că astfel de declarații nu reprezintă simple critici politice, ci „aceleaşi baliverne conspiraţioniste pe care le auzim de la AUR în fiecare zi”.

„Exact genul de discurs care distruge încrederea în instituţiile statului român şi exact genul de discurs pe care Marcel Ciolacu îl îmbrăţişează acum din frustrare că realitatea economică îi arată dezastrul lasat în urmă”, a adăugat Muraru.

Totodată, acesta a lansat un atac personal la adresa fostului premier, afirmând că „încă nu îşi poate justifica diploma de Bacalaureat, dar pune la îndoială specialiştii INS”.

Deputatul liberal i-a transmis un mesaj și liderului PSD, Sorin Grindeanu, atrăgând atenția că „foamea lui Ciolacu de revenire la şefia PSD e deja vizibilă”.

Reacția lui Muraru vine după ce Marcel Ciolacu a lansat, luni, acuzații privind execuția bugetară, susținând că investiții realizate în 2024 ar fi fost mutate în anul următor pentru a reduce artificial deficitul.

Într-o postare pe Facebook, Marcel Ciolacu a susținut că situația ar fi mai gravă decât s-a crezut inițial. „Scandalul coafării bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiţii de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)! Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât şi legile statului (de drept)!”, afirma Ciolacu.

Fostul premier a respins ideea unei simple reclasificări a fondurilor din PNRR și a susținut că este vorba despre o diminuare deliberată a investițiilor din 2024.

”Nu, au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investiţiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu şi le-au teleportat, integral, în 2025, ca şi cum le-ar fi făcut guvernarea Bolojan!”, a mai declarat acesta.

Potrivit lui Ciolacu, datele publicate de Ministerul Finanțelor ar arăta diferențe semnificative între raportările inițiale de la finalul anului 2024 și cele revizuite ulterior.