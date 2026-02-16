Politica

Ciolacu îl acuză pe Bolojan de „teleportarea” investițiilor din 2024 în 2025: Cu tupeu maxim

Ilie Bolojan. Sursa foto: INQUAM
Ilie Bolojan este acuzat de fostul premier Marcel Ciolacu că ar fi mutat investițiile realizate în 2024 în bugetul anului 2025, prezentându-le ca și cum ar fi fost efectuate de guvernul său. Pe Facebook, Ciolacu a scrus că suma totală implicată este de 13 miliarde de lei și că această operațiune reprezintă „o inginerie contabilă”.

Bolojan, ținta acuzațiilor lansate de Ciolacu

„Au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investițiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu, și le-au teleportat, integral, în 2025, ca și cum le-ar fi făcut guvernarea Bolojan”, a scris Ciolacu pe Facebook.

Fostul premier susține că această operațiune ar fi permis reducerea artificială a deficitului bugetar și reprezintă 0,7% din PIB.

„Scandalul „coafării‟ bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)! Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât și legile statului (de drept)”, a mai afirmat Ciolacu.

Ciolacu Marcel Ciolacu, critici legate de cifrele publicate de INS În mesaj, fostul premier susține că opinia publică nu poate fi influențată prin ajustări care nu reflectă realitatea economică. „Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât așteptările tuturor anailiștilor”, susține Ciolacu. Fostul premier adăugat că românii resimt în mod direct creșterea prețurilor, scăderea puterii de cumpărare, închiderea tot mai multor firme și situațiile de criză din spitale și școli. Atac la adresa lui Bolojan În plus, el a criticat modul în care premierul Bolojan se laudă cu o creștere economică de 0,6% pentru 2025, arătând că acest avans se datorează exclusiv primelor două trimestre ale anului, în timp ce ultimele două trimestre sunt rezultatul politicilor guvernamentale. „Sunt convins, însă, că românii nu mai pot fi prostiți cu cifre. Ei văd prețurile din magazine, văd cum veniturile nu mai pot ține pasul cu costul vieții, văd cum tot mai multe firme trag obloanele și cum în spitale și școli se înmulțesc situațiile de criză. Ipocrizia absolută este că Bolojan se laudă cu creșterea economică de 0.6% pe 2025, deși nu are vreun merit. Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figurație la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea”, a continuat fostul premier. INS, răspuns pentru Ciolacu În replică, Institutul Național de Statistică a dat asigurări că revizuirile realizate respectă metodologia europeană și nu pot fi considerate o manipulare a datelor. Potrivit INS, seria de date ajustată sezonier, utilizată pentru calcularea ratelor de creștere ale PIB, a fost procesată prin aplicația JDemetra+, iar introducerea valorii PIB aferente trimestrului IV a condus la recalcularea întregii serii ajustate. Ca urmare, ratele de creștere trimestriale (QoQ) și anuale (YoY) au fost actualizate, însă valorile brute ale PIB nu au fost modificate. „Seria de date ajustată sezonier, care stă la baza calculării ratelor de creștere a PIB, a fost realizată prin utilizarea aplicației JDemetra+, conform practicilor metodologice europene în vigoare. Introducerea unei noi observații în cadrul seriei de timp – în cazul de față, valoarea PIB aferentă trimestrului IV – determină recalcularea în această aplicație a întregii serii ajustate sezonier. Acest proces conduce la actualizarea ratelor de creștere trimestriale (QoQ) și anuale (YoY)”, arată instituția. INS subliniază că astfel de revizuiri sunt standard în procesul de ajustare sezonieră și pot fi regăsite și în comunicatele altor țări. În comunicatul transmis, instituția detaliază etapele metodologice folosite, pentru a demonstra că ajustările sunt tehnice și nu influențează realitatea economică. „Revizuirile apărute la nivelul unor trimestre din anii anteriori (în speță, anul 2024) reprezintă un efect tehnic al procesului de ajustare sezonieră și nu implică modificarea valorilor brute ale PIB aferente perioadelor respective”, mai arată reprezentanții INS.

Ciolacu. Sursa foto: Facebook

Ce solicitări are fostul premier

El a acuzat, de asemenea, că guvernul Bolojan a schimbat modul de raportare a fondurilor PNRR, transferând bani de la împrumuturi la granturi, astfel încât investițiile realizate în mandatul său să apară ca fiind făcute de actuala guvernare, în scopul creării unei imagini favorabile pentru premier.

Datele oficiale ale Ministerului Finanțelor arată o diferență semnificativă între investițiile înregistrate inițial și cele revizuite. În 2024, investițiile totale raportate inițial au fost de 120,2 miliarde lei, din care 74 miliarde lei proveneau din bugetul de stat și 46,2 miliarde lei din fonduri europene.

În 2025, investițiile au crescut la 138,2 miliarde lei, cu 59,7 miliarde lei finanțate de la buget și 78,5 miliarde lei din fonduri europene. Ulterior, datele pentru 2024 au fost revizuite: investițiile din buget au scăzut la 61 miliarde lei, în timp ce cele din fonduri europene au urcat la 59 miliarde lei. Această recalculare creează impresia că o parte din investițiile realizate în 2024 ar fi fost mutate în anul următor.

Bolojan, chemat să dea explicații

În acest context, Marcel Ciolacu a solicitat ca Ilie Bolojan să clarifice public situația: cât din veniturile înregistrate în 2025 provin din proiectele de investiții realizate în timpul guvernării Ciolacu și înregistrate la cheltuieli, ce sume au fost mutate de la împrumuturi PNRR la granturi PNRR și la fonduri europene și care este deficitul real în 2024 și 2025.

Proiecte speciale