Ciolacu îl acuză pe Bolojan de „teleportarea” investițiilor din 2024 în 2025: Cu tupeu maxim

Ilie Bolojan este acuzat de fostul premier Marcel Ciolacu că ar fi mutat investițiile realizate în 2024 în bugetul anului 2025, prezentându-le ca și cum ar fi fost efectuate de guvernul său. Pe Facebook, Ciolacu a scrus că suma totală implicată este de 13 miliarde de lei și că această operațiune reprezintă „o inginerie contabilă”.

„Au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investițiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu, și le-au teleportat, integral, în 2025, ca și cum le-ar fi făcut guvernarea Bolojan”, a scris Ciolacu pe Facebook.

Fostul premier susține că această operațiune ar fi permis reducerea artificială a deficitului bugetar și reprezintă 0,7% din PIB.

„Scandalul „coafării‟ bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)! Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât și legile statului (de drept)”, a mai afirmat Ciolacu.

El a acuzat, de asemenea, că guvernul Bolojan a schimbat modul de raportare a fondurilor PNRR, transferând bani de la împrumuturi la granturi, astfel încât investițiile realizate în mandatul său să apară ca fiind făcute de actuala guvernare, în scopul creării unei imagini favorabile pentru premier.

Datele oficiale ale Ministerului Finanțelor arată o diferență semnificativă între investițiile înregistrate inițial și cele revizuite. În 2024, investițiile totale raportate inițial au fost de 120,2 miliarde lei, din care 74 miliarde lei proveneau din bugetul de stat și 46,2 miliarde lei din fonduri europene.

În 2025, investițiile au crescut la 138,2 miliarde lei, cu 59,7 miliarde lei finanțate de la buget și 78,5 miliarde lei din fonduri europene. Ulterior, datele pentru 2024 au fost revizuite: investițiile din buget au scăzut la 61 miliarde lei, în timp ce cele din fonduri europene au urcat la 59 miliarde lei. Această recalculare creează impresia că o parte din investițiile realizate în 2024 ar fi fost mutate în anul următor.

În acest context, Marcel Ciolacu a solicitat ca Ilie Bolojan să clarifice public situația: cât din veniturile înregistrate în 2025 provin din proiectele de investiții realizate în timpul guvernării Ciolacu și înregistrate la cheltuieli, ce sume au fost mutate de la împrumuturi PNRR la granturi PNRR și la fonduri europene și care este deficitul real în 2024 și 2025.