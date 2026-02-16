PSD l-a convins pe Ilie Bolojan să reducă taxele. Decizii importante regăsite în noul pachet de relansare economică

Salariile medicilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor nu vor fi reduse, potrivit surselor din Coaliție. Premierul Ilie Bolojan ar fi acceptat condițiile PSD, notează Antena 3. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că liderii celor patru partide și reprezentanții minorităților naționale „au luat o serie de decizii care vor fi aplicate în perioada imediat următoare”.

Reforma administrației centrale și locale, împreună cu pachetul de relansare economică, urmează să fie adoptate prin Ordonanță de Urgență, imediat după finalizarea procesului de avizare.

Actul normativ va include amendamente pentru domenii precum apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură. Reducerile salariale realizate în 2025 vor fi luate în calcul în reducerea totală de 10%, conform principiilor Coaliției.

Referitor la taxele și impozitele locale, grupul de lucru va analiza efectele supraimpozitării, situația clădirilor cu vechime de peste 50 de ani și a persoanelor cu dizabilități.

Excepțiile propuse de PSD au fost acceptate, iar reducerea nu se va aplica personalului medical, profesorilor preuniversitari, polițiștilor, jandarmilor sau militarilor.

Ministerele care au efectuat deja reduceri, dar nu ating procentul de 10%, vor face ajustările necesare pentru a ajunge la acest nivel.

Liderii Coaliției au mai decis că persoanele cu dizabilități ar putea beneficia de o reducere de 50% la impozitul pentru prima locuință și prima mașină, cu condiția ca acestea să fie mici ca valoare și capacitate cilindrică, iar pentru locuințele mai vechi de 50 de ani se va acorda o reducere de 25%.

Se iau în considerare două modalități prin care românii care au plătit deja impozitele majorate își pot recupera banii: fie li se rambursează diferența de impozit plătită în plus, fie suma achitată rămâne în contul statului și va fi scăzută din taxele pe care le vor plăti anul viitor.

Ședința Coaliției a fost tensionată, cu replici aprinse între lideri pe tema taxelor. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a reproșat premierului Ilie Bolojan declarațiile legate de persoanele cu dizabilități.

„Nu putem sa tragem în tufiș și să îi mitraliem pe toți ca ni se pare ca mișcă ceva acolo”, a afirmat el.

Și președintele USR, Dominic Fritz, a subliniat că taxele majorate trebuie să rămână la bugetele locale, punct de vedere susținut de primarii PSD.

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că unele măsuri privind persoanele cu dizabilități au fost luate fără o analiză suficientă și a explicat că sistemul de sănătate trebuie finanțat prin contribuțiile tuturor cetățenilor.

„Banii nu vin din neant, cineva îi plătește. Nu sunt pe gratis, cineva tot contribuie la ei. Dacă vrem să putem să avem o economie stabilă și condiții corecte trebuie să găsim niște echilibre. Nu putem să plătim 6,3 milioane de cetățeni contribuție CASS și să avem 16,5 milioane dreptul de sănătate și să vrem ca sistemul de sănătate să funcționeze perfect. Nu merge așa. Am toată compasiunea și cunosc oameni care sunt în situații dificile și care au nevoie de sprijinul statului sau al comunității locale. Acest sprijin a fost acordat în limitele în care putea România să îl acorde și asta face și în perioada următoare”, a afirmat premierul.