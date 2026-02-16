Coaliția se reunește la Palatul Victoria. Recesiunea tehnică, principalul motiv al întâlnirii

Premierul Ilie Bolojan a convocat luni, la ora 13.00, o ședință a coaliției de guvernare, în contextul tensiunilor apărute după confirmarea intrării României în recesiune tehnică. Întâlnirea are loc la Palatul Victoria, pe fondul nemulțumirilor exprimate de liderii PSD, care au ajuns să ceară inclusiv schimbarea șefului Executivului.

Reuniunea vine la trei zile după publicarea datelor oficiale privind scăderea economiei și cu puțin timp înainte de termenul stabilit pentru adoptarea bugetului pe 2026. Totodată, întâlnirea are loc după ce PSD a blocat ordonanța referitoare la reducerea numărului de posturi din administrație.

Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a criticat dur măsurile promovate de Guvern, după ce datele oficiale au confirmat recesiunea tehnică. Liderul social-democrat a acuzat politicile de austeritate, despre care spune că au afectat populația.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică”, a transmis liderul PSD, vineri, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Grindeanu a descris situația drept „o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ”, precizând însă că formațiunea sa își asumă partea de responsabilitate care îi revine.

„Am făcut ce am putut cu 22% în Parlament. Singurul partid de stânga într-o coaliție dominată de dreapta”, a mai spus Grindeanu, arătând că, în lipsa intervenției PSD, TVA ar fi urcat la 24%, plafonarea prețurilor la alimentele de bază și la gaze ar fi fost eliminată, salariul minim nu ar fi fost majorat, investițiile publice ar fi fost suspendate, iar zeci de mii de locuri de muncă ar fi dispărut.

„Regret însă că nu am reușit să stopăm multe dintre toate deciziile hazardate care s-au transformat în experimente făcute pe spatele oamenilor”, mai spune liderul social-democrat.

Totodată, Sorin Grindeanu a cerut o schimbare rapidă a direcției economice:

„Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide. Trebuie să punem economia pe primul loc și să abandonăm modelul creșterii taxelor în neștire și ”fără excepții”. A sosit timpul să implementăm, în sfârșit, PROGRAMUL DE RELANSARE ECONOMICĂ despre care PSD vorbește de cinci luni!”.

Liderul PSD îl consideră pe premier responsabil pentru actuala situație economică.

La rândul său, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis un mesaj dur la adresa prim-ministrului, după confirmarea recesiunii tehnice. Acesta a cerut modificarea rapidă a politicii economice și a lansat un avertisment clar: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”.

Claudiu Manda susține că premierul „a demonstrat ce putea”, iar menținerea aceleiași strategii economice nu mai are justificare. În opinia sa, recesiunea tehnică nu este doar o fluctuație statistică, ci rezultatul unor măsuri fiscale greșite, aplicate în ciuda avertismentelor repetate formulate de PSD.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că intrarea în recesiune tehnică are caracter temporar și că impactul măsurilor de austeritate va fi absorbit în perioada următoare. Potrivit acestuia, din a doua parte a anului ar putea apărea premisele unei reveniri economice.

Datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică arată că economia României a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut comparativ cu trimestrele precedente.

Institutul Național de Statistică a precizat că, în trimestrul IV 2025, față de trimestrul III 2025, PIB-ul a scăzut cu 1,9% în termeni reali, pe seria ajustată sezonier. Este a doua contracție consecutivă, după ce în trimestrul III produsul intern brut s-a redus cu 0,2% față de trimestrul II.