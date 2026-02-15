Daniel Buda acuză PSD de populism după ce Fitch a menținut ratingul României

Europarlamentarul PNL Daniel Buda a acuzat PSD de populism și blocaje instituționale, afirmând că aceste acțiuni pot afecta stabilitatea economică și credibilitatea reformelor fiscale. Declarațiile vin în contextul în care Fitch a remarcat reducerea deficitului bugetar, dar a atras atenția asupra unor riscuri pe termen mediu.

Agenția internațională de rating Fitch a reconfirmat calificativul României la „BBB-”, ultimul nivel recomandat investițiilor, păstrând însă perspectiva negativă.

În evaluarea sa, Fitch a menționat evoluția descendentă a deficitului bugetar, dar a semnalat existența unor incertitudini legate de sustenabilitatea consolidării fiscale și de contextul politic viitor.

Potrivit raportului, unul dintre elementele de risc îl reprezintă schimbarea guvernamentală anticipată pentru 2027, când PSD ar urma să preia funcția de prim-ministru, conform rotației stabilite în coaliție.

Fitch a indicat că dinamica politică și coerența politicilor economice vor fi factori relevanți pentru evoluția ratingului.

Într-o declarație publică, Daniel Buda a susținut că avertismentele Fitch trebuie interpretate și prin prisma climatului politic intern. Acesta a acuzat PSD de inconsecvență în discurs și de atitudini care, în opinia sa, pot afecta încrederea investitorilor.

„Am văzut cu toții și au văzut și cei de la Fitch discursul duplicitar al PSD: una spun în coaliție, alta spun în spațiul public; votează anumite proiecte, dar atacă măsurile și vin cu propuneri care ne-ar întoarce la risipă bugetară și la haos fiscal. Acestea nu sunt simple episoade politice, ci semnale de risc pentru România”, a declarat Daniel Buda.

Acesta a adăugat că stabilitatea fiscală depinde de continuitatea reformelor și de predictibilitatea deciziilor politice.

Europarlamentarul PNL a enumerat mai multe domenii în care consideră că PSD a încetinit sau contestat reforme importante. Printre acestea se numără reforma administrației publice, modificările privind pensiile magistraților și dezbaterile legate de evoluția economică.

„Am văzut frâne puse reformei administrației centrale și locale, blocaje la reforma pensiilor magistraților, isteria ipocrită pe marginea recesiunii tehnice și atacurile fără obraz la adresa premierului Bolojan. Vorbesc despre responsabilitate, dar flirtează permanent cu populismul și chiar cu AUR”, a afirmat Daniel Buda.

Declarațiile fac referire la tensiunile recente dintre partidele din coaliție și la schimburile de replici dintre liderii politici.

Daniel Buda a susținut că disputele politice și mesajele contradictorii pot influența percepția agențiilor de rating și a investitorilor externi. Potrivit acestuia, menținerea perspectivei negative indică necesitatea unei coerențe sporite în politicile economice.

Fitch a avertizat în raportul său că deviațiile de la traiectoria de consolidare fiscală, precum și eventuale întârzieri în implementarea reformelor asumate, ar putea pune presiune asupra ratingului României.

În finalul declarației sale, europarlamentarul PNL a formulat o întrebare privind direcția politică a PSD și angajamentul față de reformele economice.

„Întrebarea rămâne: ce vrea de fapt PSD, în afară de putere? Este esențial ca acest partid să se angajeze real în reformele care contează cu adevărat pentru România, pentru ca țara noastră să-și mențină stabilitatea economică și să evite riscurile semnalate de Fitch”, a concluzionat Daniel Buda.

Ratingul „BBB-” cu perspectivă negativă reflectă, potrivit Fitch, un echilibru între punctele forte ale economiei românești și vulnerabilitățile legate de deficit, datorie publică și context politic.

Evoluțiile viitoare vor depinde de disciplina fiscală, implementarea reformelor și stabilitatea guvernamentală.