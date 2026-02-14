Reorganizarea administrativă a României: Opt județe, în loc de 42. Planul prezentat de Băsescu

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că reforma administrativă nu constă în reduceri de personal sau majorări de taxe, ci în reorganizarea structurii administrative a țării.

„Reducerile de personal nu înseamnă reformă, nici reducerile de personal, nici creșterile de taxe, accize, impozite șamd. Reforma administrativă înseamnă că faci reorganizarea administrativă a țării, să rămâi cu opt județe mari, care înseamnă, în loc de 42, doar opt Direcții sanitare, opt Direcții agricole, opt generali șefi de poliție județeană, în loc de 42 și multe altele”, a explicat fostul șef al statului.

Băsescu a precizat că există o mare rezistență politică față de această reorganizare: „Eu știu cât de mare e rezistența, am încercat să stimulez Guvernul să o facă și în timpul mandatelor mele și nu am reușit, e adevărat, nu am avut o majoritate suficientă. E o rezistență mare la reorganizarea administrativă, dar va trebui făcută.” El a adăugat că viitoarele alegeri ar trebui să aibă la bază această structură administrativă reorganizată.

Referindu-se la intrarea României în recesiune tehnică, Traian Băsescu a subliniat că aceasta trebuie privită ca un semnal de alarmă pentru guvern și populație, fără a confunda situația cu o recesiune economică completă.

„Eu aș lua recesiunea tehnică ca fiind un semnal, un semnal prevestitor, un semnal de alarmă să nu intrăm în recesiune. Deci o iau ca pe un semnal de alarmă, ceea ce și este, și așa este tratată de economiști, ca un semnal de alarmă, pentru că intrarea în recesiune are această anticameră, care se numește recesiune tehnică, dar intrarea în recesiune are consecințe mult mai grave decât scăderea Produsului Intern Brut două trimestre la rând”, a explicat Băsescu la un post TV.

Fostul președinte a amintit că o recesiune reală implică nu doar scăderea PIB, ci și fenomene precum creșterea șomajului și reducerea producției industriale și agricole. „Se înregistrează și fenomene precum creșterea masivă a șomajului, reducerea producției industriale sau agricole și multe necazuri, nu doar scăderea PIB”, a adăugat acesta.

Traian Băsescu a mai spus că măsurile adoptate de guvern pentru gestionarea recesiunii nu sunt decizii individuale ale premierului Ilie Bolojan, ci ale întregii coaliții guvernamentale.

„Măsurile nu sunt ale lui Ilie Bolojan, măsurile sunt ale coaliției. Nimic nu a putut să facă Bolojan fără coaliție și toate măsurile pe care le-au luat au fost aprobate și de PSD și de PNL și de USR și de minorități și de UDMR. Toți le-au aprobat. Dacă vă uitați la PSD, ei parcă nu ar fi fost la guvernare când s-a produs dezastrul, iar acum, când se încearcă repararea dezastrului, tot ce este neconvenabil pentru populație ei vor să se derobeze, dar ei sunt acolo, cel mai mare partid, cu cea mai mare contribuție. Au program de guvernare aprobat de Parlament. De ce nu au respectat programul de guvernare cu care a fost instalat acest Guvern?”, a spus fostul președinte.