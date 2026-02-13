România a intrat în recesiune tehnică, dar Nicușor Dan ne transmite să fim optimiști

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri seară un mesaj public după anunțul privind intrarea economiei românești în recesiune tehnică, îndemnând la echilibru în interpretarea datelor economice și exprimându-și încrederea că programele europene și investițiile pot stabiliza situația economică.

Declarațiile au fost publicate pe pagina sa de Facebook, la scurt timp după ce datele oficiale au fost comunicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit datelor publicate de INS, economia României a intrat în recesiune tehnică după ce Produsul Intern Brut a scăzut în două trimestre consecutive. În trimestrul al patrulea din 2025, PIB-ul a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% față de trimestrul al treilea al aceluiași an. Declinul a urmat unei scăderi de 0,2% în trimestrul al treilea comparativ cu trimestrul al doilea din 2025.

Aceste evoluții confirmă încetinirea economiei românești într-un context marcat de reducerea consumului și de presiunile asupra bugetului public.

În mesajul său, președintele a explicat că diminuarea consumului a avut un rol important în contracția economică recentă.

„Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi de INS. 1. Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții din prudența față de viitorul economic.”

Șeful statului a subliniat că România reușește totuși să reducă deficitul bugetar fără sprijin extern, într-un context economic dificil.

„2. România reușește totuși să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009–2010.”

Președintele a afirmat că evoluțiile economice actuale nu reprezintă o surpriză, ci rezultatul unor probleme structurale existente de mai mulți ani.

„3. Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense. Limitarea corupției, creșterea competitivității, corespondența între așteptările mediului privat și ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp.”

În același mesaj, șeful statului a menționat că există motive pentru o perspectivă optimistă asupra evoluției economiei.

„4. Avem motive de optimism. Avem o economie privată solidă. Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern și va genera dezvoltare. Fondurile europene, și PNRR, și structurale, vor genera dezvoltare. Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale.”

În finalul mesajului, președintele a subliniat că România are în continuare probleme structurale importante care trebuie rezolvate prin politici publice coerente și colaborare instituțională.

„România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate”, iar responsabilii politici trebuie „să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”.

Șeful statului a transmis și un mesaj direct către cetățeni, încurajând implicarea publică în procesul decizional.

„Iar dumneavoastră, cetǎțenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme. Eu rămân implicat și alături de dumneavoastră în acest demers, susținând aceleași obiective și aceeași responsabilitate publică.”