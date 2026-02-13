Politica

Desecretizarea documentelor legate de alegeri. Raportul pe care îl poate prezenta doar Nicușor Dan

Desecretizarea documentelor legate de alegeri. Raportul pe care îl poate prezenta doar Nicușor DanNicusor Dan. Sursa foto: INQUAM/George Calin
Președintele Nicuşor Dan va decide dacă va prezenta raportul privind anularea alegerilor, a afirmat premierul Ilie Bolojan, subliniind că Guvernul României nu are competență în acest sens. Premierul Ilie Bolojan a explicat că deciziile Curții Constituționale se bazează exclusiv pe datele oficiale comunicate instituției, iar desecretizarea materialelor cu statut de secret de serviciu trebuie realizată cu mare prudență pentru a nu expune informații sensibile.

Bolojan, despre desecretizarea materialelor legate de scrutinul anulat și rolul președintelui

„Atunci când se iau anumite decizii, se iau pe baza datelor care au fost comunicate şi Curtea Constituţională a României, având datele care au fost publicate, a luat decizia respectivă. Pe baza datelor oficiale care au fost comunicate Curţii Constituţionale, aceasta a luat decizia.

Aceste date oficiale au fost publicate, materialele care au un statut, toate materialele de secrete de serviciu, pot fi la un moment dat într-o formulă de desecretizare, dar atunci când faci o desecretizare, trebuie să te gândeşti la anumite efecte, la ce expui şi în condiţii în care, de exemplu, nu ştiu, avem date, în anumite documente, care expun nişte ofiţeri de informaţie ai României, legat de un fapt sau altul, nu cred că este corect. Nu mă refer la cazul ăsta, mă refer în general”, a arătat Bolojan.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Nicușor Dan are ultimul cuvânt

Întrebat dacă a abordat subiectul prezentării raportului cu președintele, premierul Ilie Bolojan a declarat că decizia de a face public acest documente îi revine exclusiv șefului statului, subliniind că Guvernul nu intervine în modul în care președintele gestionează această responsabilitate.

Șeful Executivului a mai spus că, dacă președintele va considera necesar, va putea să prezinte raportul și să ofere explicațiile aferente, iar orice decizie de acest fel ține strict de prerogativele instituției prezidențiale.

„Domnul preşedinte, dacă va considera necesar, va putea să explice, va putea să prezinte acest raport. Nu am niciun fel de problemă pe tema asta şi va fi decizia domnului preşedinte. Guvernul nu are o competenţă în acest domeniu”, a mai spus Bolojan la Europa FM.

Ce spunea președintele despre desecretizarea documentelor legate de alegerile anulate

La finalul anului 2025, președintele Nicușor Dan a declarat că ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor din toamna lui 2024 va fi descretizată, subliniind însă că acest pas reprezintă doar „o pietricică în tot ansamblul”. Șeful statului susținea că este esențial ca România să dovedească influența rusă asupra scrutinului prezidențial, atât pentru consolidarea încrederii cetățenilor, cât și pentru partenerii internaționali ai țării.

„Este foarte important să fie dovedită interferența rusă în alegeri, pentru că este vorba de încrederea oamenilor în stat. Mulți români cred că alegerile au fost anulate ilegal pentru că o elită conducătoare nu a dorit să predea puterea câștigătorului legitim. Trebuie să le oferim oamenilor toate elementele. Pe plan extern am reușit, în mare măsură, să explicăm situația, iar mai multe state au confirmat că au existat tentative de influență rusă în Europa, inclusiv în alegerile din România”, afirma Nicușor Dan.

Președintele a mai subliniat că raportul trebuie să închidă complet capitolul legat de anularea alegerilor și să fie convingător pentru partenerii externi.

1
