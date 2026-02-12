Politica

Turul doi ratat la limită. Unde s-au pierdut voturile lui Crin Antonescu la alegerile din 2025

Comentează știrea
Turul doi ratat la limită. Unde s-au pierdut voturile lui Crin Antonescu la alegerile din 2025Crin Antonescu. Sursa foto: Facebook/Crin Antonescu
Din cuprinsul articolului

Diferența dintre Crin Antonescu și Nicușor Dan a fost una care, matematic, putea fi recuperată prin mobilizarea votului liberal în anumite județe considerate bastioane ale PNL, susține jurnalistul Mihai Belu, care a publicat o analiză în care compară rezultatele de la alegerile locale cu cele de la prezidențiale. El spune că în două județe s-ar fi pierdut suficiente voturi cât să schimbe clasamentul final.

Unde s-au pierdut voturile lui Crin Antonescu la alegerile din 2025

În debutul postării sale, Mihai Belu pornește de la cifra oficială care i-a separat pe cei doi candidați. Jurnalistul vorbește despre posibile „trădări” în interiorul PNL și lansează ideea că diferența ar putea fi identificată concret în teritoriu. Analiza sa începe cu o invitație directă la calcul.

„Există o discuție legată de trădările din PNL care au făcut ca, în ciuda calculelor matematice, Crin Antonescu să nu ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, deși era susținut și de PSD și de UDMR. Între Crin Antonescu și Nicușor Dan a fost o diferență de 86.837 de voturi. Hai să le găsim.”

Cazul Bihor: comparația cu scorul de la locale

Prima oprire a analizei este județul Bihor. Mihai Belu compară scorul obținut la alegerile locale de liderul liberal Ilie Bolojan cu rezultatul lui Crin Antonescu la prezidențiale. Diferența dintre cele două rezultate este, potrivit calculelor sale, una semnificativă.

Căsnicia lui Meghan și Harry, pe butuci. Acum fosta actriță participă singură la evenimente
Căsnicia lui Meghan și Harry, pe butuci. Acum fosta actriță participă singură la evenimente
Posibilă dronă găsită pe plajă. Obiectul a fost găsit între Tuzla și Costinești
Posibilă dronă găsită pe plajă. Obiectul a fost găsit între Tuzla și Costinești

„La Bihor, Ilie Bolojan adunase la locale un număr de 154.536 voturi și câștigase alegerile. În mod inexplicabil, candidatul Crin Antonescu susținut de PNL-ul lui Bolojan și de PSD și UDMR a luat numai 89.273 voturi. Diferența dintre Bolojan și Antonescu la Bihor a fost de 65.263 de voturi.”

Alegeri prezidențiale 2025

Alegeri prezidențiale 2025. Sursă foto: Facebook

Diferențe mari în Botoșani între Crin Antonescu și Nicușor Dan

A doua zonă analizată este județul Botoșani, unde jurnalistul indică o nouă diferență majoră între voturile obținute la locale și cele de la prezidențiale. El adună cele două discrepanțe și susține că totalul depășește diferența națională dintre Antonescu și Nicușor Dan. În final, adaugă un post-scriptum referitor la redistribuirea voturilor în acel județ.

„La Botoșani, aliatul lui Bolojan din PNL, milionarul Valeriu Iftime a adunat la locale 69.325 voturi. La prezidențiale, Crin Antonescu a luat 25.441 voturi. Rezultă și de aici o diferență de 43.884 voturi.

Numai de la Bolojan și de la „pușculița” lui din Botoșani, Crin Antonescu a pierdut un total de 109.147 de voturi. Practic, dacă toți liberalii din cele două județe își votau candidatul, acesta ar fi intrat fără emoții în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

P.S.: Botoșaniul este cel mai relevant pentru că acolo, la locale, candidatul susținut de USR, PMP și Forța Dreptei a adunat numai 3% din sufragii (5365 de voturi) în timp ce Nicușor Dan a luat un scor de trei ori mai mare. Acesta nu a venit de la simpatizanții USR pentru că Lasconi a adunat 3200 de voturi deși era deja aproape eliminată din cursă după publicarea pozelor trucate”, a scris Mihai Belu pe Facebook.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:27 - Ce mesaje ciudate primește Diana Dumitrescu de când s a pocăit: Oamenii nu încetează să judece
14:21 - 50% dintre buletinele românești, anulate la solicitarea proprietarilor de locuințe. Mii de moldoveni au rămas fără acte
14:16 - Elveția vrea să limiteze populația la 10 milioane. Acordul cu UE, amenințat
14:11 - Nicușor Dan nu vede PSD ieșind din coaliție. Două OUG-uri, „gură de oxigen” pentru Guvernul Bolojan
13:59 - Căsnicia lui Meghan și Harry, pe butuci. Acum fosta actriță participă singură la evenimente
13:50 - Posibilă dronă găsită pe plajă. Obiectul a fost găsit între Tuzla și Costinești

HAI România!

Podcast și protest. Hai LIVE cu Turcescu
Podcast și protest. Hai LIVE cu Turcescu
Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Peiu, Turcescu, Mihaiu

Proiecte speciale