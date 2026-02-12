Turul doi ratat la limită. Unde s-au pierdut voturile lui Crin Antonescu la alegerile din 2025

Diferența dintre Crin Antonescu și Nicușor Dan a fost una care, matematic, putea fi recuperată prin mobilizarea votului liberal în anumite județe considerate bastioane ale PNL, susține jurnalistul Mihai Belu, care a publicat o analiză în care compară rezultatele de la alegerile locale cu cele de la prezidențiale. El spune că în două județe s-ar fi pierdut suficiente voturi cât să schimbe clasamentul final.

În debutul postării sale, Mihai Belu pornește de la cifra oficială care i-a separat pe cei doi candidați. Jurnalistul vorbește despre posibile „trădări” în interiorul PNL și lansează ideea că diferența ar putea fi identificată concret în teritoriu. Analiza sa începe cu o invitație directă la calcul.

„Există o discuție legată de trădările din PNL care au făcut ca, în ciuda calculelor matematice, Crin Antonescu să nu ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, deși era susținut și de PSD și de UDMR. Între Crin Antonescu și Nicușor Dan a fost o diferență de 86.837 de voturi. Hai să le găsim.”

Prima oprire a analizei este județul Bihor. Mihai Belu compară scorul obținut la alegerile locale de liderul liberal Ilie Bolojan cu rezultatul lui Crin Antonescu la prezidențiale. Diferența dintre cele două rezultate este, potrivit calculelor sale, una semnificativă.

„La Bihor, Ilie Bolojan adunase la locale un număr de 154.536 voturi și câștigase alegerile. În mod inexplicabil, candidatul Crin Antonescu susținut de PNL-ul lui Bolojan și de PSD și UDMR a luat numai 89.273 voturi. Diferența dintre Bolojan și Antonescu la Bihor a fost de 65.263 de voturi.”

A doua zonă analizată este județul Botoșani, unde jurnalistul indică o nouă diferență majoră între voturile obținute la locale și cele de la prezidențiale. El adună cele două discrepanțe și susține că totalul depășește diferența națională dintre Antonescu și Nicușor Dan. În final, adaugă un post-scriptum referitor la redistribuirea voturilor în acel județ.

„La Botoșani, aliatul lui Bolojan din PNL, milionarul Valeriu Iftime a adunat la locale 69.325 voturi. La prezidențiale, Crin Antonescu a luat 25.441 voturi. Rezultă și de aici o diferență de 43.884 voturi.

Numai de la Bolojan și de la „pușculița” lui din Botoșani, Crin Antonescu a pierdut un total de 109.147 de voturi. Practic, dacă toți liberalii din cele două județe își votau candidatul, acesta ar fi intrat fără emoții în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

P.S.: Botoșaniul este cel mai relevant pentru că acolo, la locale, candidatul susținut de USR, PMP și Forța Dreptei a adunat numai 3% din sufragii (5365 de voturi) în timp ce Nicușor Dan a luat un scor de trei ori mai mare. Acesta nu a venit de la simpatizanții USR pentru că Lasconi a adunat 3200 de voturi deși era deja aproape eliminată din cursă după publicarea pozelor trucate”, a scris Mihai Belu pe Facebook.