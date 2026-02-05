Judecător CCR, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Decizia a fost una necesară la momentul respectiv

Judecătorul CCR Dacian Dragoș a declarat că decizia de anulare a alegerilor prezidențiale a fost „necesară la momentul respectiv” și a respins orice suspiciune de influență externă asupra Curții, în contextul în care Comisia Juridică a Congresului SUA a pus sub semnul întrebării modul în care a fost invalidat scrutinul.

Întrebat despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, judecătorul CCR a afirmat că poziția exprimată nu este formulată din interiorul Curții, ci din perspectiva unui cetățean.

„Decizia a fost una necesară, la momentul respectiv. Și vorbesc din perspectiva cetățeanului, pentru că atunci nu eram judecător la Curtea Constituțională. A fost necesară”, a spus acesta.

Afirmația este făcută într-un context în care rolul CCR este analizat intens atât în plan intern, cât și internațional, după ce un raport al Congresului SUA a sugerat că intervenția Curții nu ar fi avut un fundament juridic solid.

Judecătorul CCR a respins explicit ipoteza unor presiuni sau intervenții externe asupra Curții Constituționale, inclusiv din partea unor state sau instituții europene.

„Părerea mea despre acea decizie s-a format înainte de a fi judecător la CCR. Cunoscându-mi colegii, știu că au judecat cum a fost bine pentru țară. Să fim serioși, nu a fost nicio intervenție din exterior”, a explicat acesta.

Raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul SUA a readus România într-o zonă sensibilă la nivel internațional, sugerând că anularea alegerilor prezidențiale ar fi fost decisă fără probe clare și ar putea avea consecințe asupra credibilității democratice a statului român.

De asemenea, în raport se mai arată că CE s-ar fi implicat direct în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România, prin presiuni asupra platformelor online și măsuri de cenzură a conținutului politic.