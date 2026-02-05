Justitie

Judecător CCR, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Decizia a fost una necesară la momentul respectiv

Judecător CCR, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Decizia a fost una necesară la momentul respectiv
Judecătorul CCR Dacian Dragoș a declarat că decizia de anulare a alegerilor prezidențiale a fost „necesară la momentul respectiv” și a respins orice suspiciune de influență externă asupra Curții, în contextul în care Comisia Juridică a Congresului SUA a pus sub semnul întrebării modul în care a fost invalidat scrutinul.

Dacian Dragoș: Anularea alegerilor prezidențiale a fost necesară la acel moment

Întrebat despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, judecătorul CCR a afirmat că poziția exprimată nu este formulată din interiorul Curții, ci din perspectiva unui cetățean.

„Decizia a fost una necesară, la momentul respectiv. Și vorbesc din perspectiva cetățeanului, pentru că atunci nu eram judecător la Curtea Constituțională. A fost necesară”, a spus acesta.

Afirmația este făcută într-un context în care rolul CCR este analizat intens atât în plan intern, cât și internațional, după ce un raport al Congresului SUA a sugerat că intervenția Curții nu ar fi avut un fundament juridic solid.

Ilie Bolojan, după anunțul Dacia privind plecările voluntare: Aceasta este realitatea și nu putem nega
Ilie Bolojan, după anunțul Dacia privind plecările voluntare: Aceasta este realitatea și nu putem nega
Insolvenţa în Republica Moldova. Doi administratori autorizaţi, cercetaţi penal şi zeci de familii rămase fără locuinţe şi bani
Insolvenţa în Republica Moldova. Doi administratori autorizaţi, cercetaţi penal şi zeci de familii rămase fără locuinţe şi bani

Judecătorul respinge existența unor presiuni externe asupra CCR

Judecătorul CCR a respins explicit ipoteza unor presiuni sau intervenții externe asupra Curții Constituționale, inclusiv din partea unor state sau instituții europene.

Dacian Dragoș

Dacian Dragoș

„Părerea mea despre acea decizie s-a format înainte de a fi judecător la CCR. Cunoscându-mi colegii, știu că au judecat cum a fost bine pentru țară. Să fim serioși, nu a fost nicio intervenție din exterior”, a explicat acesta.

România, într-o zonă sensibilă din cauza raportului preliminar din SUA

Raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul SUA a readus România într-o zonă sensibilă la nivel internațional, sugerând că anularea alegerilor prezidențiale ar fi fost decisă fără probe clare și ar putea avea consecințe asupra credibilității democratice a statului român.

De asemenea, în raport se mai arată că CE  s-ar fi implicat direct în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România, prin presiuni asupra platformelor online și măsuri de cenzură a conținutului politic.

2
Scurta carieră fericită a "liberalului" Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu

