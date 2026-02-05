International

Statele Unite vor un parteneriat strategic cu România pentru securizarea mineralelor critice 

Comentează știrea
Statele Unite vor un parteneriat strategic cu România pentru securizarea mineralelor critice România și SUA. Sursa foto: Facebook/Ambasada României în Statele Unite ale Americii
Din cuprinsul articolului

Statele Unite au anunțat, joi, că doresc un parteneriat strategic cu România, pentru dezvoltarea și securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, resurse esențiale pentru economie, tehnologie și apărare. „Statele Unite și țările care au participat la reuniunea ministerială privind mineralele critice, inclusiv România, subliniază că lanțurile de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale critice sunt esențiale pentru securitatea economică”, au scris reprezentanții Ambasadei SUA, într-o postare pe Facebook.

Statele Unite vor un parteneriat strategic cu România

Reprezentanții Ambasadei SUA la București au publicat un mesaj pe pagina oficială de Facebook, în care afirmă că doresc să colaboreze cu România pentru consolidarea sectorului. Potrivit acestora, cooperarea vizează lanțurile de aprovizionare, iar partea americană subliniază importanța mineralelor critice pentru economie.

„Statele Unite și țările care au participat la reuniunea ministerială privind mineralele critice, inclusiv România, subliniază că lanțurile de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale critice sunt esențiale pentru securitatea economică și națională comună și își reafirmă angajamentul de a coopera pentru consolidarea acestui sector strategic”, au scris reprezentanții Ambasadei SUA, în postare.

Unul dintre traficanții capturați în Ilfov este fiul unui fost colonel din MAI. Bărbatul, implicat în mai multe infracțiuni
Unul dintre traficanții capturați în Ilfov este fiul unui fost colonel din MAI. Bărbatul, implicat în mai multe infracțiuni
Gabi Tămaș, povestiri din arest: Am avut 5 prieteni care au plătit garanție și au dormit cu mine
Gabi Tămaș, povestiri din arest: Am avut 5 prieteni care au plătit garanție și au dormit cu mine

Ministrul de Externe al României, la Washington

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a început pe 3 februarie o vizită de lucru la Washington, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. A doua zi, pe 4 februarie, a participat la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice.

Din delegație fac parte șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete. De asemenea, în Statele Unite se află, alături de Oana Țoiu, și fostul ministru de Externe Titus Corlățean (PSD).

„Atunci când necesitatea promovării intereselor României o impune, mai ales la Washington DC, trebuie sa depăsim diferențele (serioase) ideologice si de partide politice și trebuie să încercăm să jucăm în echipă”, a afirmat Titus Corlățean.

Colaborarea aduce oportunități economice pentru România

Pentru România, această colaborare poate aduce oportunități economice importante, inclusiv investiții, transfer de tehnologie și o integrare mai puternică în lanțurile internaționale de producție.

Totodată, parteneriatul contribuie la consolidarea rolului țării în domeniul resurselor esențiale pentru tranziția energetică și digitală.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:29 - Unul dintre traficanții capturați în Ilfov este fiul unui fost colonel din MAI. Bărbatul, implicat în mai multe infra...
18:18 - Gabi Tămaș, povestiri din arest: Am avut 5 prieteni care au plătit garanție și au dormit cu mine
18:08 - Curtea de Apel Timișoara respinge apelul CS Universitatea Craiova și readuce palmaresul Științei la FC U Craiova SA
18:03 - De ce merită să îți găsești ținuta care îți pune zâmbetul pe chip
18:02 - Rețeaua „Matryoshka” din Rusia răspândește știri fabricate despre Ucraina și Franța legate de dosarele Epstein
17:53 - Nicușor Dan, după manevrele militare de la Smârdan: Parteneriatul strategic România–SUA rămâne solid

HAI România!

Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal

Proiecte speciale