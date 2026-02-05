Statele Unite vor un parteneriat strategic cu România pentru securizarea mineralelor critice 

Statele Unite au anunțat, joi, că doresc un parteneriat strategic cu România, pentru dezvoltarea și securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, resurse esențiale pentru economie, tehnologie și apărare. „Statele Unite și țările care au participat la reuniunea ministerială privind mineralele critice, inclusiv România, subliniază că lanțurile de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale critice sunt esențiale pentru securitatea economică”, au scris reprezentanții Ambasadei SUA, într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții Ambasadei SUA la București au publicat un mesaj pe pagina oficială de Facebook, în care afirmă că doresc să colaboreze cu România pentru consolidarea sectorului. Potrivit acestora, cooperarea vizează lanțurile de aprovizionare, iar partea americană subliniază importanța mineralelor critice pentru economie.

„Statele Unite și țările care au participat la reuniunea ministerială privind mineralele critice, inclusiv România, subliniază că lanțurile de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale critice sunt esențiale pentru securitatea economică și națională comună și își reafirmă angajamentul de a coopera pentru consolidarea acestui sector strategic”, au scris reprezentanții Ambasadei SUA, în postare.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a început pe 3 februarie o vizită de lucru la Washington, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. A doua zi, pe 4 februarie, a participat la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice.

Din delegație fac parte șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete. De asemenea, în Statele Unite se află, alături de Oana Țoiu, și fostul ministru de Externe Titus Corlățean (PSD).

„Atunci când necesitatea promovării intereselor României o impune, mai ales la Washington DC, trebuie sa depăsim diferențele (serioase) ideologice si de partide politice și trebuie să încercăm să jucăm în echipă”, a afirmat Titus Corlățean.

Pentru România, această colaborare poate aduce oportunități economice importante, inclusiv investiții, transfer de tehnologie și o integrare mai puternică în lanțurile internaționale de producție.

Totodată, parteneriatul contribuie la consolidarea rolului țării în domeniul resurselor esențiale pentru tranziția energetică și digitală.