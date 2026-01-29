Marco Rubio, audiat în Senat. SUA sunt cu ochii pe Venezuela și mișcările misterioase făcute de chinezi

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a afirmat că țara sa se concentrează pe politica internă a Venezuelei și e cu ochii pe reorganizarea armatei din China, după ce oficialii de la Beijing l-au îndepărtat pe Zhang Youxia, cel mai influent general al țării. Rubio a făcut aceste afirmații în timpul unei audieri a Senatului american, conform AFP.

Cred că aceasta se înscrie într-o tendinţă observată în ultimii ani şi anume o epurare a liderilor militari. Cheltuiesc mulţi bani pentru armată lor şi este evident că unii dintre aceşti tipi fură aceşti bani şi ei încearcă să remedieze acest lucru”, a explicat Marco Rubio.

„Aşadar, este vorba despre o problemă internă a sistemului lor. În mod evident nu ne împărtăşesc aceste informaţii şi nu ne vorbesc detaliat despre ele, dar este cu siguranţă ceva ce urmărim cu interes”, a mai precizat oficialul de la Washington.

Conform sursei citate, oficialii de la Beijing au anunțat sâmbăta trecută că au deschis o anchetă ce îl vizează pe Zhang Youxia, unul dintre cei mai înalţi responsabili ai comandamentului său militar suprem. Motivul este legat de „grave încălcări ale disciplinei”. De fapt, dincolo de această sintagmă, ar fi vorba despre corupție.

Un alt general, Liu Zhenli, de asemenea membru al Comisiei Militare Centrale (CMC), a fost și el trecut pe linie moartă. Preşedintele Xi Jinping conduce țara din anul 2012, de atunci de când a preluat conducerea Partidului Comunist, o campanie viguroasă împotriva corupţiei atât în mediul civil cât şi în cel militar. CMC, care teoretic include şapte membri, a fost decimată în trei ani: doi miniştri ai apărării (Wei Fenghe şi Li Shangfu) au fost înlăturaţi în 2023, urmaţi de generalul Miao Hua la sfârşitul anului 2024.

Rubio a mai spus că, legat de problema Groenlandei, ar putea fi găsită o rezolvare mulțumitoare pentru toată lumea. „Vor avea loc întâlniri tehnice între noi şi partenerii noştri din Groenlanda şi Danemarca pe această problemă şi cred că am pus în aplicare un proces care ne va conduce la un rezultat pozitiv pentru toată lumea.”