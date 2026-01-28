Natalia Morari nu a fost lăsată să intre în România. Ce vrea să întreprindă controversata jurnalistă

Republica Moldova. Controversata jurnalistă de la Chişinău Natalia Morari nu a fist lăsată să treacă în România. Poliţiştii de frontieră români i-au prezentat un act privind interdicţia de călătorie în România, spaţiul Schengen şi Elveţia.

Împreună cu Natalia Morari a făcut cale întoarsă de la vama Albiţa şi jurnalistul Gheorghe Gonţa.

Interdicţia de călătorie în privinţa Nataliei Morari a fost aplicată în iulie 2025, atunci când i-a fost aplicată interdicţia şi primarului de Chişinău, Ion Ceban. În ambele cazuri, autorităţile române au invocat motive de securitate.

Natalia Morari a fost pe cale să intre în România, fiindu-i aplicată din greşeală ştampila în paşaportul de călătorie. Ulterior, ştampila a fost anulată.

Jurnalista a publicat şi un video, în care apare la volanul unui automobil, avându-l ca pasagerpe Gheorghe Gonţa. Un poliţist de frontieră o întreabă care este scopul vizitei în România, iar jurnalista îi răspunde că pleacă la o întâlnire. Apoi poliţistul o întreabă dacă deţine cetăţenie română şi dacă a locuit perioade ma îndelungate în vre-o ţară europeană.

Apoi funcţionarul o anunţă pe Natalia Morari că pe numele ei este înregistrată o alertă. Iar automobilul este direcționat într-o zonă laterală a vămii.

La vama română, jurnalista a primit actul privind interdicţia de călătorie în România. Potrivit actului, interdicția este valabilă pe un termen de cinci ani. Ea a spus că va contesta interdicţia în instanţă.

„Mi-au spus bună ziua și la revedere. Ca să fim corecți, mi-au dat documentul oficial - măcar pot să mă judec cu statul român, pentru că până acum nu aveam nimic oficial”, a spus Natalia.

Jurnalista a dat vina pe Maia Sandu. „Interesele guvernării de la Chişinău au coincis în punctul când am făcut interviul cu fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu. Dar am pus doar nişte întrebări. Sunt jurnalist”, a declarat Morari într-un video în timp ce făcea cale întoarsă.

Natalia Morari este o jurnalistă din Republica Moldova, cunoscută pentru moderarea emisiunilor de analiză politică. Dar şi pentru unele acţiuni care ridică semne de întrebare.

A absolvit Liceul Teoretic „Gaudeamus” din Chișinău, ulterior continuându-și studiile la Universitatea de Stat „Mihail Lomonosov” din Moscova.

Revine în Republica Moldova cu câteva luni înainte de răscoala anticomunistă a tinerilor din aprilie 2009 şi face declaraţii precum că a fost expulzată din Rusia după ce a publicat o investigaţie critică despre schemele elitelor de la Kremlin.

În aprilie 2009, Natalia Morari apare ca un lider al tinerilor, pe care îi îndeamnă de la tribună la proteste. Ulterior, se adevereşte că Natalia a colaborat la organizarea revoltelor cu Eduard Baghirov, scriitor şi formator de opinie din Rusia, care ar fi acţionat la comanda FSB. Tot ea l-ar fi ascus şi l-ar fi ajutat pe Baghirov, care se afla în arest la domiciliu find învinuit de organizarea destabilizărilor din aprilie 2009, să părăsească Republica Moldova.

Atunci în spaţiul public apare pentru prima dată versiunea că Natalia Morari ar fi agent FSB, iar răscoala ar fi fost organizată de serviciile secrete de la Moscova pentru a-l pedepsi pe preşedintele Vladimir Voronin pentru că a refuzat Planul Kozak de federalizare a Republicii Moldova.

Apare pe post de moderatoare la postul de televiziunea Publika, apoi începe o edilă cu fiul fostilui preşedinte Petru Lucinschi, deputatul Chiril Lucinschi, proprietarul postului de televiziune TV 7. Natalia se angajează pe post de moderator la postul lui Lucinschi, iar după ce acesta ajunge să fie cercetat penal în frauda bancară, jurnalista devine o aprigă luptătoare cu regimul lui Vladimir Plahotniuc, care, la fel nu era agreat de Moscova.

Idila cu Lucinschi durează până acestuia i se termină banii. Iar în 2017, Natalia lansează postul de televiziune TV8, pe bani europeni, unde este fondatoarea și președintele Consiliului de Administrare. În 2020, Natalia Morari a câștigat premiul Stories of Injustice; premiul a fost oferit de către organizația People in Need de la Praga, pentru promovarea valorilor.

Apropiată de propaganda rusofilă, în ciuda faptului că ar fi indezirabilă la Kremlin, fosta jurnalistă are de mai multă vreme o relație cu Veaceslav Platon. Om de afaceri controversat.

Cei doi au un copil și se spune că în spatele întregii cariere politice a Nataliei se află partenerul ei.

Relaţia amoroasă cu Platon a costat-o pe Natalia cariera de la TV 8.

În 2024, Natalia Morari a fost contracandidată a Maiei Sandu la prezidențiale cu un discurs despre transparență, justiție și valori democratice.

Natalia Morari este un critic dur al guvernării pro-occidentale de la Chişinău, guvernare care manifestă o poziţie anti-rusească fermă.