Paștele Blajinilor, marcat în toată Republica Moldova. Apel la reculegere, trafic intens și măsuri speciale în Chișinău

Republica Moldova. Paștele Blajinilor este marcat astăzi și luni, 20 aprilie, în Republica Moldova, fiind una dintre cele mai importante zile dedicate pomenirii celor răposați. Sărbătoarea aduce în cimitire mii de oameni, în timp ce reprezentanții bisericii îndeamnă la spiritualitate și cumpătare, iar autoritățile intervin pentru a gestiona fluxul sporit de transport și pentru a asigura ordinea publică.

Preotul Viorel Cojocaru, de la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, susține că Paștele Blajinilor are o simbolistică profundă, fiind o punte între pământ și cer, dar și între trecut, prezent și viitor.

„Biserica recomandă să păstrăm liniștea, să mergem la cimitir cu pomeni dragi sufletului nostru. Ce am dori noi să-i primim, aceea să și dăm. Să nu lipsească din pomeni coliva, lumânare aprinsă, pască, ou roșu și cozonac. Biserica nu recomandă să transformăm cimitirul în masă de pomenire, să consumăm excesiv alcool în cimitir, să transformăm cimitirul într-un podium al modei”, a declarat preotul.

Acesta a subliniat că accentul trebuie pus pe spiritualitate și reculegere, nu pe aspectele materiale.

„Cultul moților în biserica ortodoxă are două momente de comemorare. Primul este pomenirea personală a unei persoane. Se fac zile de pomenire, începând cu prohodirea și finalizând cu pomenirile la ziua de naștere sau la ziua când a plecat de viață. Și avem pomenirea generală. Această sărbătoare face parte din pomenirea generală. Dar cu specificul că se pomenește în cimitire, nu la biserică”, a adăugat Viorel Cojocaru.

Tradițional, Paștele Blajinilor este sărbătorit la o săptămână după Învierea Domnului. În aceste zile, credincioșii merg la cimitire, aprind lumânări și oferă pomeni în memoria rudelor și apropiaților decedați.

Potrivit tradiției, aceste gesturi simbolice contribuie la menținerea legăturii spirituale cu cei plecați și sunt considerate o formă de sprijin pentru sufletele acestora.

Odată cu deplasarea masivă a oamenilor, traficul rutier a devenit aglomerat pe mai multe artere de ieșire din Chișinău. Inspectoratul General al Poliției anunță că echipajele de patrulare sunt implicate în dirijarea și fluidizarea circulației.

„Inspectorii de patrulare sunt implicați în dirijarea și fluidizarea traficului rutier, pentru a asigura siguranța circulației”, precizează instituția.

Poliția îndeamnă șoferii să manifeste prudență, să respecte indicațiile agenților de circulație și să adapteze viteza la condițiile din trafic.

Cu această ocazie, Maia Sandu și Alexandru Munteanu au transmis mesaje pentru cetățeni, subliniind importanța valorilor familiale și a legăturii dintre generații.

„De Paștele Blajinilor, ne oferim răgazul de a ne întoarce la ceea ce contează cu adevărat: rădăcinile, familia și firul nevăzut care leagă generațiile între ele. Să ne îndreptăm în aceste zile gândurile către cei care au dat sens drumului nostru și care rămân parte din noi, prin tot ceea ce ne-au lăsat. Și să găsim în clipele petrecute cu cei dragi, în tihnă și cu recunoștință, împăcarea de care avem nevoie și puterea de a merge mai departe”, a declarat șefa statului.

Premierul a menționat că această zi este dedicată reculegerii și liniștii:

„În aceste zile, de Paștele Blajinilor, ne îndreptăm gândurile către cei care nu mai sunt printre noi, dar care rămân vii în amintirea și sufletul nostru. Respectul pentru cei plecați arată grija pe care o avem față de cei de lângă noi. Fie ca această zi să vă aducă liniște, împăcare și puterea de a merge mai departe cu demnitate și speranță”, a menționat premierul.

Pentru a facilita accesul cetățenilor către cimitire, Primăria Chișinău a instituit transport public gratuit în zilele de 19 și 20 aprilie. Autobuzele circulă în regim special și sunt suplimentate în funcție de fluxul de pasageri, care crește semnificativ în această perioadă.

Unele rute au fost extinse până la cimitirele din capitală și suburbii, iar spre Cimitirul Sfântul Lazăr sunt organizate curse speciale, marcate cu indicatoarele „C”, „D” și ruta nr. 27.