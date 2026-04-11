Acces restricționat la Cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău, cel mai mare din Europa. Transport gratuit și rute speciale de Paștele Blajinilor

Republica Moldova. Accesul auto va fi restricționat la Cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău, cel mai mare cimitir din Europa, în zilele de 19 și 20 aprilie, când autoritățile vor introduce un regim special de circulație și rute gratuite de transport public pentru a face față fluxului mare de vizitatori de Paștele Blajinilor.

Autoritățile municipale au decis sistarea circulației pentru alte autovehicule în apropierea cimitirului, în paralel cu organizarea unor rute speciale și gratuite pentru a facilita deplasarea cetățenilor în zilele de 19 și 20 aprilie.

Potrivit autorităților, transportul public va circula în regim special pe durata sărbătorilor, așa cum se întâmplă în fiecare an.

Municipalitatea a mobilizat, în anii precedenți, aproximativ 100 de unități de transport pentru această perioadă și îi îndeamnă pe cetățeni să evite orele de vârf pentru a reduce aglomerația. Transportul va fi asigurat atât pentru deplasarea spre cimitir, cât și pentru întoarcere.

Conform datelor oferite de Direcția Mobilitate Urbană Chișinău, în zilele de 19 și 20 aprilie va fi sistată circulația pe strada Doina, pe tronsonul cuprins între strada Socoleni și intrarea principală în cimitir, cu excepția transportului public.

În același timp, în perioada 18–20 aprilie, programul rutei de autobuz numărul 26, care face legătura dintre strada Liviu Deleanu și strada Doina, va fi ajustat în funcție de fluxul de călători.

Totodată, ruta nr. 19 va avea itinerarul prelungit până pe strada Doina, oferind acces direct la poarta principală a cimitirului în zilele de vârf.

Pentru a gestiona numărul mare de pasageri, autoritățile au anunțat și introducerea unor rute suplimentare către Cimitirul „Sfântul Lazăr”: ruta C: strada Vasile Alecsandri – strada Doina, ruta D: bulevardul Renașterii Naționale – strada Doina și ruta nr. 27: bulevardul Renașterii Naționale – strada Doina.

Transportul pe rutele 27C și 27D va fi gratuit în aceste zile, fiind adaptat în funcție de necesități pentru a asigura fluxul de pasageri.

Șeful Direcției Mobilitate Urbană, Dorin Ciornîi, a declarat în cadrul ședinței Primăriei că autoritățile vor monitoriza situația în timp real și vor interveni cu suplimentări de transport acolo unde va fi necesar.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public și să respecte indicațiile forțelor de ordine, pentru a evita blocajele și situațiile de risc.