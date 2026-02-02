Mineralele rare ale României, noul interes al SUA. Oana Țoiu se va întâlni cu Marco Rubio

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, se va afla la Washington, în perioada 3–6 februarie, unde va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la invitația secretarului de stat al Statelor Unite, Marco Rubio. „Întâlnirea vizează abordarea strategică asupra domeniului, urmând să fie discutate, pe parcursul anului, propuneri de parteneriate comerciale, în baza unui grup de lucru tehnic la nivelul Guvernului României, pentru facilitarea investițiilor strategice în domeniu”, se arată în comunicatul Ministerului de Externe.

Evenimentul este programat pentru 4 februarie 2026 și va reuni reprezentanți guvernamentali din mai multe state, într-un demers care vizează întărirea cooperării internaționale în domeniul mineralelor critice. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, discuțiile vor urmări dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul relației dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.

„Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum și dezvoltarea oportunităților pentru investiții comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an și din creșterea poziționării României ca actor cheie european pentru autonomia strategică în domeniul esențial al mineralelor rare”, se arată în comunicatul Ministerului de Externe.

Alături de ministrul de Externe, România va fi reprezentată de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, precum și de consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete.

Prezența delegației române la Washington este legată de obiectivul declarat al autorităților de a consolida dimensiunea economică a parteneriatului strategic cu Statele Unite, într-un sector considerat esențial pentru securitatea economică și industrială.

Într-o postare publicată în limba engleză pe platforma X, ministrul Afacerilor Externe a evidențiat importanța temei aflate pe agenda reuniunii. „Întâlnirea ministerială pe tema minereurilor rare reprezintă un pas esențial în obținerea autonomiei strategice pentru anumite sectoare cheie ale economiei. Parteneriatul nostru strategic (cu SUA, n.r.) reprezintă o bază solidă pentru asigurarea lanțurilor de aprovizionare și investițiilor strategice”, a transmis Oana Țoiu.

Totodată, șefa diplomației române a făcut referire la experiența istorică a României în domeniul resurselor naturale, subliniind rolul industriei extractive, în special în sectorul petrolului și gazelor.

„Parteneriatul nostru de mai bine de 100 de ani cu SUA în acest domeniu se dovedește acum important în actualul context geopolitic și întărirea legăturilor din UE și SUA”, a mai spus ministra de Externe.