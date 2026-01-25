Radu Burnete, consilierul lui Nicușor Dan, după Davos 2026: Unde se află România într-o lume în schimbare

Radu Burnete, consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan, a publicat o analiză amplă după Forumul Economic Mondial de la Davos 2026, la care președintele României a lipsit, dar unde delegația română a fost prezentă la nivel guvernamental. Acesta a făcut o radiografie a transformărilor profunde ale ordinii internaționale și un exercițiu de poziționare strategică: unde se află România într-o lume care se schimbă rapid și ce trebuie să facă pentru a rămâne relevantă.

Burnete explică deschis că analiza pornește din nevoia de a înțelege tranziția dintre două epoci istorice, într-un context dominat de incertitudine, fragmentare și competiție dură între marile puteri. Davos 2026, spune el, a fost locul unde tensiunea dintre vechea ordine și cea care se conturează a devenit imposibil de ignorat.

Consilierul prezidențial plasează discuția într-o perspectivă istorică. În 1994, România semna Parteneriatul pentru Pace cu NATO, primul pas decisiv către integrarea euroatlantică. Trei decenii mai târziu, la Davos, a devenit evident că arhitectura de securitate construită după 1945 se află într-un proces accelerat de dezagregare.

Ideea „morții” sistemului internațional postbelic a fost invocată de-a lungul ultimilor ani, dar Burnete subliniază că acum nu mai vorbim de o ipoteză, ci de o certitudine. Tranziția dintre epoci nu este însă una ordonată: vechile instituții nu dispar peste noapte, ci se transformă, se erodează sau sunt reutilizate în forme noi, asemenea „cărămizilor” refolosite în construcțiile Romei.

Davos 2026 a scos în evidență această ruptură. Lideri precum Emmanuel Macron au vorbit despre o lume „fără reguli”, în care dreptul internațional este ignorat, iar singura lege care contează este cea a celui mai puternic. Mark Carney a mers mai departe, afirmând că nu asistăm la o tranziție lentă, ci la o ruptură: vechea ordine nu se mai întoarce.

Burnete arată că datele economice confirmă această schimbare. Globalizarea, așa cum a fost cunoscută în ultimele decenii, și-a atins apogeul în 2008, iar de atunci comerțul global ca pondere în PIB a stagnat sau chiar a scăzut. Instituțiile internaționale vor continua să existe, dar cu un rol diminuat sau regionalizat, iar nostalgia pentru vechea ordine nu oferă soluții reale.

În acest context, Uniunea Europeană se află într-un punct critic. Burnete subliniază că UE are resursele necesare pentru a deveni un al treilea pol global, alături de SUA și China, dar doar dacă își găsește unitatea internă. În lipsa acesteia, Europa riscă să rămână un ansamblu de puteri medii ușor de influențat din exterior. Avertismentul formulat la Davos este dur: „Dacă ascultăm de naționaliști, vom ajunge o Europă de pigmei”, incapabilă să negocieze de la egal la egal cu marile puteri. Consolidarea Uniunii este văzută ca o condiție esențială pentru securitatea continentului și pentru capacitatea de a sprijini Ucraina și statele de pe flancul estic.

Burnete observă revenirea mercantilismului și a protecționismului. Istoria oferă precedente periculoase, iar creșterea tarifelor vamale, în special în SUA, este un semnal de alarmă. Deși situația nu este comparabilă cu anii 1930, direcția este îngrijorătoare. Companiile multinaționale vor fi tot mai constrânse de considerente geopolitice și de securitate, ceea ce va duce la costuri mai mari, expansiune mai lentă și decizii dificile. Tarifele, sancțiunile și coerciția economică devin instrumente obișnuite ale politicii internaționale.

Reducerea imigrației și lipsa forței de muncă vor împinge economiile către robotizare masivă. Burnete invocă date care arată creșterea rapidă a numărului de roboți industriali și potențialul uriaș de automatizare a muncii.

Inteligența artificială, robotica și tehnologiile emergente vor remodela piața muncii, iar statele care nu se adaptează rapid riscă să rămână în urmă. Viitorul, subliniază el, nu aparține nostalgiei pentru o economie autarhică, ci investițiilor în tehnologie, educație și cercetare.

În această lume instabilă, România trebuie să-și redefinească instrumentele. Radu Burnete consideră că diplomația economică trebuie regândită din temelii. Exporturile României au crescut semnificativ față de perioada comunistă, dar inerția globalizării și accesul la piața UE nu mai sunt suficiente. Este nevoie de o agenție de comerț și investiții funcțională, de ambasade mai bine finanțate și de un efort coordonat pentru sprijinirea companiilor românești pe piețe externe. În cazul companiilor de stat, mesajul este tranșant: performanță, management profesionist și renunțarea la controlul politic.

Totodată, Radu Burnete atrage atenția că relevanța externă este imposibilă fără coeziune internă. Polarizarea, atacurile interne și lipsa de încredere subminează orice strategie externă. O justiție funcțională, reducerea sărăciei și servicii publice de calitate sunt condiții de bază pentru stabilitate.

Deficitul bugetar este și el identificat drept o vulnerabilitate majoră, care trebuie corectată rapid pentru a reduce expunerea României într-un context internațional volatil.

Consolidarea capacității militare este văzută ca o necesitate, nu ca o opțiune. Exemplele din nordul Europei arată că apărarea este un proiect de consens național, nu o temă conjuncturală. În paralel, educația, cercetarea și inovarea sunt prezentate ca fundația pe termen lung a prosperității.

În final, Burnete revine la metafora „cărămizilor” reutilizate. Lumea de după 1945 nu mai există, iar cea care vine nu este încă definită. Țările care vor reuși sunt cele care își folosesc resursele, poziția și experiența pentru a construi ceva nou, nu cele care rămân blocate în melancolie.

Pentru România, alegerea este clară: adaptare strategică, investiții inteligente și coerență internă într-o lume care nu mai iartă ezitările.