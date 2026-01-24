Cine va prelua șefia SRI şi SIE. Numele care nu sunt în creierul lui Nicușor Dan

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că numele vehiculate în presă privind nominalizările pentru conducerea SRI şi SIE nu sunt în creierul lui. Pentru șefi SEI se vehiculează numele lui Cătălin Predoiu, actualul ministru de Interne, prim-vicepreședinte al PNL.

Tot susținut de PNL este și președintele Senatului, Mircea Abrudean. La SIE, din partea PSD, sunt vehiculate cel puțin trei nume: Vasile Dâncu, cel care a fost și ministru al Apărării, și Claudiu Manda, cel care conduce PSD Dolj. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, ar fi și el pe această listă. Potrivit unor surse politice, favorit ar fi în continuare Marius Lazurcă, diplomat de carieră.

„Tot ce vreau să vă spun, toate numele pe care le-am văzut cu toţii în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu. O să vedeţi după ce discuţiile se vor termina”, a declarat Nicușor Dan la iași, după ce a participat la Ziua Unirii Principatelor Române.

Întrebat dacă viitorii conducători ai celor două servicii vor fi persoane din zona politică, preşedintele a răspuns scurt: „E posibil”, fără a oferi alte detalii.

Nicuşor Dan a abordat şi subiectul deplasărilor externe, respingând criticile referitoare la lipsa sa de la Forumul Economic Mondial de la Davos. El a explicat că este esenţial să se facă diferenţa între mesajele politice și „chestiunile serioase” care produc rezultate concrete pentru România.

„Să separăm tot timpul chestiunile serioase de 'floricele', de metafore, de cuvinte care pot să fie în aceeaşi propoziţie. Încerc să folosesc deplasările externe pentru a obţine lucruri pentru România. Davos este util în condiţiile în care pentru multe lucruri din relaţia externă pe care eu aş putea să o deschid nu există pasul următor”, a declarat preşedintele.

Nicuşor Dan a dat exemplul discuţiilor avute în urmă cu două luni în cadrul Comunităţii Politice Europene cu prim-ministrul Armeniei, arătând că diplomaţia trebuie completată de strategii economice clare.

„Care e planul nostru economic pentru Armenia cu care să mergem mai departe? Deci de asta încercăm să folosim timpul ăsta, ca să construim substanţă astfel încât când ne ducem, să ne ducem în Caucaz, să vizităm ţările din Caucaz, cu un plan economic care să aducă nişte miliarde României. Acesta este, în opinia mea, job-ul meu”, a explicat şeful statului.