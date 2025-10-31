Marius Lazurca a devenit cel mai important consilier al lui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, l-a numit pe diplomatul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Fost ambasador în Mexic și diplomat de carieră, Lazurca va continua să conducă și Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Administrația Prezidențială a anunțat vineri, 31 octombrie 2025, că președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.

„Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională”, se arată în comunicatul oficial transmis de Administrația Prezidențială.

Decretul modifică Articolul unic al Decretului nr. 958/2025, prin care Lazurca fusese numit anterior consilier prezidențial pentru politică externă.

Conform comunicatului oficial, Marius-Gabriel Lazurca va continua să coordoneze Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni, o structură-cheie în arhitectura de politică externă a Cotroceniului.

Departamentul este responsabil de relațiile bilaterale strategice, parteneriatele cu Statele Unite și Uniunea Europeană, precum și de politicile privind diaspora românească.

Prin cumulul acestor funcții, Lazurca devine unul dintre cei mai importanți membri ai echipei prezidențiale, cu rol direct în definirea poziției României în dosarele geopolitice sensibile – inclusiv în relația cu NATO, parteneriatul strategic cu SUA și politica de securitate energetică regională.

Marius-Gabriel Lazurca (n. 1971) este diplomat de carieră și fost ambasador al României în Mexic, post în care a fost acreditat și pentru alte șase state din America Centrală: Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras și Belize.

În septembrie 2025, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de rechemare a acestuia din misiunile diplomatice respective, pentru a-i permite să se alăture Administrației Prezidențiale.

Anterior, Lazurca a fost și ambasador al României în Ungaria (2010–2016), perioadă în care a gestionat momente tensionate ale relațiilor bilaterale, dar și un promotor al dialogului cultural între cele două țări.

De asemenea, a deținut funcția de director general pentru Afaceri Globale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, fiind implicat în elaborarea strategiei de politică externă și în reprezentarea României la reuniuni internaționale.

Surse diplomatice au indicat în ultimele luni că Marius-Gabriel Lazurca s-a aflat pe lista scurtă a posibilelor numiri pentru funcția de director al Serviciului de Informații Externe (SIE).

Deși această variantă nu s-a concretizat, apropierea sa de zona de securitate strategică și experiența diplomatică extinsă au fost decisive pentru transferul către Consiliul Prezidențial de Securitate Națională.

Numirea vine într-un moment de tensiune geopolitică sporită în regiune, pe fondul reconfigurării politicilor de apărare în Europa de Est și al intensificării presiunilor dinspre Rusia și Balcani.

Funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională este una esențială în structura Cotroceniului.

Persoana care o ocupă coordonează relația cu CSAT (Consiliul Suprem de Apărare a Țării), colaborează cu Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe și serviciile de informații, și oferă președintelui evaluări periodice privind riscurile și prioritățile strategice.

Prin profilul său, Lazurca aduce o perspectivă diplomatică solidă în acest domeniu, completând echipa prezidențială într-un moment în care România își redefinește prioritățile de securitate, în contextul evoluțiilor din Ucraina, Republica Moldova și Marea Neagră.