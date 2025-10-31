Politica

Marius Lazurca a devenit cel mai important consilier al lui Nicușor Dan

Comentează știrea
Marius Lazurca a devenit cel mai important consilier al lui Nicușor DanMarius Gabriel Lazurca. Sursa foto: Facebook/Ambasada României în Mexic
Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, l-a numit pe diplomatul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Fost ambasador în Mexic și diplomat de carieră, Lazurca va continua să conducă și Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Decretul semnat de președintele Nicușor Dan intră în vigoare la 1 noiembrie

Administrația Prezidențială a anunțat vineri, 31 octombrie 2025, că președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.

„Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională”, se arată în comunicatul oficial transmis de Administrația Prezidențială.

Decretul modifică Articolul unic al Decretului nr. 958/2025, prin care Lazurca fusese numit anterior consilier prezidențial pentru politică externă.

Viața bonelor filipineze în România, realitatea din casele angajatorilor: Am avut situații în care au fost înfometate
Viața bonelor filipineze în România, realitatea din casele angajatorilor: Am avut situații în care au fost înfometate
Adevărul despre prăbușirea României Mari, ororile Unității 731 și secretele lui Nicolae Militaru. Dezvăluiri incredibile în noul număr al revistei Evenimentul Istoric
Adevărul despre prăbușirea României Mari, ororile Unității 731 și secretele lui Nicolae Militaru. Dezvăluiri incredibile în noul număr al revistei Evenimentul Istoric

Lazurca va conduce în continuare și Departamentul de Politică Externă

Conform comunicatului oficial, Marius-Gabriel Lazurca va continua să coordoneze Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni, o structură-cheie în arhitectura de politică externă a Cotroceniului.

Departamentul este responsabil de relațiile bilaterale strategice, parteneriatele cu Statele Unite și Uniunea Europeană, precum și de politicile privind diaspora românească.

Prin cumulul acestor funcții, Lazurca devine unul dintre cei mai importanți membri ai echipei prezidențiale, cu rol direct în definirea poziției României în dosarele geopolitice sensibile – inclusiv în relația cu NATO, parteneriatul strategic cu SUA și politica de securitate energetică regională.

Un diplomat cu experiență în America Latină și Europa de Est

Marius-Gabriel Lazurca (n. 1971) este diplomat de carieră și fost ambasador al României în Mexic, post în care a fost acreditat și pentru alte șase state din America Centrală: Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras și Belize.

În septembrie 2025, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de rechemare a acestuia din misiunile diplomatice respective, pentru a-i permite să se alăture Administrației Prezidențiale.

Anterior, Lazurca a fost și ambasador al României în Ungaria (2010–2016), perioadă în care a gestionat momente tensionate ale relațiilor bilaterale, dar și un promotor al dialogului cultural între cele două țări.

De asemenea, a deținut funcția de director general pentru Afaceri Globale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, fiind implicat în elaborarea strategiei de politică externă și în reprezentarea României la reuniuni internaționale.

Marius-Gabriel Lazurca

Marius-Gabriel Lazurca

Vehiculat pentru șefia Serviciului de Informații Externe

Surse diplomatice au indicat în ultimele luni că Marius-Gabriel Lazurca s-a aflat pe lista scurtă a posibilelor numiri pentru funcția de director al Serviciului de Informații Externe (SIE).

Deși această variantă nu s-a concretizat, apropierea sa de zona de securitate strategică și experiența diplomatică extinsă au fost decisive pentru transferul către Consiliul Prezidențial de Securitate Națională.

Numirea vine într-un moment de tensiune geopolitică sporită în regiune, pe fondul reconfigurării politicilor de apărare în Europa de Est și al intensificării presiunilor dinspre Rusia și Balcani.

Rolul strategic al consilierului prezidențial pentru securitate națională

Funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională este una esențială în structura Cotroceniului.

Persoana care o ocupă coordonează relația cu CSAT (Consiliul Suprem de Apărare a Țării), colaborează cu Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe și serviciile de informații, și oferă președintelui evaluări periodice privind riscurile și prioritățile strategice.

Prin profilul său, Lazurca aduce o perspectivă diplomatică solidă în acest domeniu, completând echipa prezidențială într-un moment în care România își redefinește prioritățile de securitate, în contextul evoluțiilor din Ucraina, Republica Moldova și Marea Neagră.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:14 - Harta salariilor minime din economia franceză. Sectoarele cel mai afectate
16:08 - Germania va continua să trimită trupe militare în România. Anunțul făcut de Ilie Bolojan
16:00 - Auz recuperat cu ajutorul tehnologiei robotice în doar câteva secunde. România intră în era chirurgiei otologice moderne
15:53 - Dosarul tragediei de la 2 Mai ajunge la Înalta Curte. Vlad Pascu cere rejudecarea parțială a procesului
15:42 - Viața bonelor filipineze în România, realitatea din casele angajatorilor: Am avut situații în care au fost înfometate
15:35 - Val de pensionări în magistratură. Nume din dosare celebre, pe listă. Nicușor Dan a semnat decretele

HAI România!

România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.
Walter Mitty la Cotroceni sau triumful visului mediocru. Ipocrizia ca protocol social.

Proiecte speciale