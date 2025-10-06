Politica

Nicușor Dan a renunțat la vechii consilieri prezidențiali. Cine sunt cei eliberați din funcții

Nicușor Dan a renunțat la vechii consilieri prezidențiali. Cine sunt cei eliberați din funcțiiNicușor Dan. Sursă foto: Captură video Youtube
Președintele României, Nicușor Dan, a renunțat la vechii consilieri prezidențiali și a desemnat o nouă echipă. Președintele a numit 15 consilieri noi, printre care se află și figuri cunoscute, precum Ludovic Orban și Eugen Tomac. „Sunt încrezător că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Decretele semnate de președintele României

Administrația Prezidențială a transmis că Nicușor Dan a semnat, luni, o serie de decrete privind eliberarea din funcție, la cerere, a mai multor consilieri prezidențiali și consilieri de stat.

Începând cu 1 noiembrie 2025, vor fi eliberați din funcțiile deținute Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională, Luminița-Teodora Odobescu și Mariana Costea, consilieri prezidențiali, precum și Cătălina Galer și Lenuța Cobuz, consilieri de stat.

Totodată, a fost semnat decretul pentru eliberarea din funcția de consilier de stat a lui Gabriel-Cristian Pișcociu, începând cu data de 1 noiembrie.

Mesajul transmis de Nicușor Dan

Nicușor Dan a anunțat numirea unor noi consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor prelua responsabilitățile în Administrația Prezidențială în lunile octombrie și noiembrie 2025.

„Aceste numiri reflectă angajamentul meu pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Doresc să le urez succes în exercitarea noilor atribuții și sunt încrezător că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, a scris președintele, într-o postare pe Facebook.

Noua echipă

Începând cu 6 octombrie 2025:

  • Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă;
  • Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni;
  • Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni;
  • Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice;
  • Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie;
  • Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism;
  • Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă;
  • Diana Iancu (Lazăr) – consilier prezidențial pentru comunicare publică;
  • Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu;
  • Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în Secretariatul General al Administrației Prezidențiale

De la 1 noiembrie 2025:

  • Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene;
  • Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale;
  • Diana Pungă – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă;
  • Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice;
  • Andreea Miu – consilier prezidențial și șef al Secretariatului General al Administrației Prezidențiale;
  • Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor.

