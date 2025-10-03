Președintele Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la deschiderea primei ediții a Romanian Creative Week Bucharest 2025

Președintele României, domnul Nicușor Dan, însoțit de doamna Mirabela Grădinaru, a participat vineri, 3 octombrie 2025, la deschiderea oficială a primei ediții a Romanian Creative Week 2025 X Bucharest. Evenimentul inaugural a fost vernisajul expoziției für papier und orchester, semnată de poetul și ilustratorul Emilian Pospaii și de tipografa Nicoleta Radu / Fabrik. Găzduită de Muzeul Național de Artă al României, expoziția rămâne deschisă publicului până la data de 9 octombrie 2025.

Romanian Creative Week (RCW), desemnat în 2023 de EUIPO drept cel mai important eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, a fost inclus anul acesta de Ministerul Culturii pe lista evenimentelor cultural-strategice. După cinci ediții consecutive organizate la Iași – cu sute de evenimente și mii de artiști români și internaționali, RCW propune acum, pentru prima dată în București, o capsulă de toamnă desfășurată între 3 și 9 octombrie 2025.

Programul aduce în Capitală o selecție de proiecte curatoriate din artele vizuale, new media, performance, dans, arhitectură, film și modă. Săptămâna creativității se va încheia cu Romanian Fashion Week, cel mai important eveniment de modă din România, cu o tradiție de peste 25 de ani.

Irina Schrotter, președinta Federației Patronatelor din Industriile Creative și inițiatoarea RCW, a declarat la evenimentul inaugural: „Le sunt profund recunoscătoare domnului președinte Nicușor Dan și doamnei Mirabela Grădinaru pentru că au ales să fie alături de noi la inaugurarea primei ediții a Romanian Creative Week la București. Acest gest nu este doar o onoare pentru noi, ci și o confirmare că ceea ce facem contează pentru întreaga societate. Romanian Creative Week s-a născut la Iași, din credința că talentul, munca, pasiunea pot transforma un oraș și pot aduce speranță unei țări. RCW este un loc al întâlnirii dintre generații, unde artiști consacrați și cei aflați la început de drum împărtășesc aceeași scenă și aceeași energie.

Sprijinirea tinerelor talente a fost, încă de la început, una dintre misiunile noastre esențiale, astfel că peste jumătate dintre artiștii care au participat la RCW în acești cinci ani sunt tineri creativi. Tineri care au nevoie de un mediu fertil în care să poată crește aici, în România, să găsească resurse, mentorat și încredere. Cu ajutorul partenerilor noștri, finanțăm și susținem zeci de tineri artiști în fiecare an și ne dorim să fim un exemplu că se poate face mai mult pentru a-i ține aproape și chiar pentru a-i readuce în țară pe cei plecați. Cred cu tărie că o societate puternică nu se construiește fără repere solide. Iar cultura și educația nu sunt opționale, ci temelia pe care putem ridica un viitor sustenabil pentru România”.

„Expoziția für papier und orchester aduce în prim-plan hârtia nu doar ca suport, ci ca obiect de artă în sine. Am explorat procesele de producție și transformările materiei, prezentând textura, densitatea și structura hârtiei într-o instalație ce combină spațiul de lucru, depozitul și laboratorul de experiment. Lucrările expuse valorifică etapele intermediare ale tiparului, diferite tehnici de imprimare, fiind însoțite de elemente de utilaj tipografic. Expoziția invită publicul să redescopere hârtia ca mediu de expresie artistică, tehnică și contemplativă”, a explicat artistul Emilian Pospaii.

Prezent la eveniment, Erwin Kessler, directorul general interimar al Muzeului Național de Artă al României, gazda expoziției, a precizat: „MNAR se bucură de lansarea colaborării cu RCW prin această primă expoziție für papier und orchester, concepută și realizată de doi dintre cei mai activi și reprezentativi poeți ai hârtiei: Nicoleta Radu, sufletul atelierului tipografic Fabrik, veritabil etalon de lungă durată al calității ireproșabile a publicațiilor de la noi, și Emilian Pospaii, poet și ilustrator experimental. Ei întorc, în această expoziție, hârtia pe toate fețele și scot din ea o memorabilă experiență în care avem prilejul să îl avem alături pe domnul Președinte Nicușor Dan, pentru a descoperi împreună arta contemporană și arta clasică, îmbinate la MNAR”.