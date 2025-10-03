O româncă lansează un program-pilot care redefinește modul de lucru în industria ospitalității

FlairMakers, platforma digitală dedicată freelancerilor calificați din industria ospitalității lansată în Marea Britanie de antreprenoarea Raluca Epureanu, ajunge și în România. Mai mult decât o soluție de recrutare rapidă, FlairMakers construiește o comunitate globală de profesioniști unde diversitatea, învățarea continuă și respectul prin plăți rapide stabilesc un nou standard în industrie.

FlairMakers este prima platformă digitală globală care investește direct în dezvoltarea de competențe, susținând o nouă generație de talente în ospitalitate. Compania își aduce acum soluția inovatoare în România prin lansarea unui program pilot menit să transforme modul în care afacerile din ospitalitate și profesioniștii independenți colaborează.

Platforma permite hotelurilor, restaurantelor, barurilor, agențiilor și locațiilor de evenimente să se conecteze rapid cu profesioniști verificați, de la personal operativ (precum ospătari, barista sau somelieri), până la roluri de management (precum event planner, restaurant manager sau director de operațiuni) și consultanți/experți (precum consultant în sustenabilitate, HR trainer sau expert în vânzări și service excellence).

După un model de business validat în Marea Britanie și o investiție de 500.000 de dolari, startup-ul FlairMakers vine acum în România. În Anglia, platforma a livrat deja peste 2.000 de ore de lucru, conectând afacerile cu profesioniști verificați, de la front-line până la roluri de management, cele mai populare fiind consultant în strategie comercială, suport pentru deschideri de hoteluri și somelier.

Recunoașterea în Marea Britanie nu a întârziat să apară: compania a fost deja finalistă la două premii importante: The People Solution of the Year Award (The Caterer) și The Captivating Mission of the Year Award (SeedLegals).

„Ospitalitatea este o profesie calificată, construită pe abilități și excelență, iar cei cu flair merită oportunități să strălucească. Viziunea noastră este o lume în care ospitalitatea este recunoscută și respectată ca profesie – susținută de cariere flexibile, învățare continuă și talentul autentic al oamenilor. Cu FlairMakers, construim un viitor al muncii care este flexibil, corect și inovator. România, cu sectorul său de ospitalitate vibrant și statutul de piață emergentă cu potențial imens, este locul perfect pentru a porni acest drum și pentru a atrage investiții care accelerează transformarea industriei”, a declarat Raluca Epureanu, Fondator & CEO FlairMakers, absolventă Oxford EMBA, cu peste 18 ani de experiență în leadership global.

Fondată de lideri din ospitalitate, capital uman și tehnologie cu peste 75 de ani de experiență cumulată, FlairMakers este deja activă în Marea Britanie. Platforma oferă beneficii concrete pentru afaceri:

Profesioniști verificați: Acces rapid la freelanceri de încredere, cu ratinguri și recenzii clare.

Operațiuni simple: Contracte și plăți gestionate într-un singur loc.

Flexibilitate: Angajezi pentru un schimb, un eveniment sau un proiect, exact când ai nevoie.

Costuri optimizate: Mai accesibil decât agențiile tradiționale, fără angajamente pe termen lung.

Și freelancerii beneficiază de avantaje importante precum:

Control total: Alegi când, unde și cum lucrezi.

Plată corectă: Încasări instant și facturi transparente.

Dezvoltare profesională: Acces la training și resurse pentru a-ți dezvolta cariera.

Ca parte a programului pilot, FlairMakers invită afacerile din ospitalitate să se înscrie gratuit și să contribuie la modelarea platformei pentru piața locală.