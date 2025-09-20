Ministerul Culturii a confirmat. România încasează bani pentru bunurile furate în Olanda

România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în luna ianuarie, din Muzeul Drents, Olanda, potrivit Ministerului Culturii.

Plata integrală vine după mai multe tranșe, reflectând valoarea asigurată a artefactelor de patrimoniu național.

Ministerul Culturii a confirmat că România a primit integral suma asigurată pentru cele patru bunuri culturale furate din Muzeul Drents, Olanda, în ianuarie.

Suma primită reflectă valoarea integrală a poliței de asigurare și asigură acoperirea financiară a patrimoniului pierdut, evitând astfel un impact economic major asupra bugetului muzeului și al statului.

Conform reglementărilor legale și comunicării primite din partea Ministerului de Finanţe, MNIR, care a încasat integral asigurarea, va vira suma către bugetul de stat.

La restituirea obiectelor asigurate, asigurătorul va solicita contravaloarea asigurării de la muzeu, care, la rândul său, va solicita banii de la bugetul de stat.

Această procedură asigură un flux clar al fondurilor și protecția patrimoniului cultural, prevenind pierderi financiare suplimentare în cazul unor furturi sau daune viitoare.

Ministerul Culturii a precizat că, pentru a asigura monitorizarea permanentă a situaţiei şi informarea corectă a opiniei publice, funcționarea grupului de lucru va fi îmbunătățită.

Componența acestuia va fi adaptată la situația actuală, astfel încât gestionarea patrimoniului să fie mai eficientă și mai transparentă.

Ministrul Culturii, Andras Demeter, al treilea ministru la conducerea ministerului de la momentul scoaterii tezaurului din ţară, a solicitat propuneri de modificare a procedurilor privind expunerea temporară a obiectelor de patrimoniu din România.

„Scopul este reducerea riscului repetării unor asemenea evenimente extrem de grave, ce afectează dramatic patrimoniul naţional", se mai arată în comunicat.

Prin aceste măsuri, statul român nu doar că își recuperează pierderile financiare, dar își consolidează și mecanismele de protecție a bunurilor culturale, prevenind incidente similare în viitor.