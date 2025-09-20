Social

Ministerul Culturii a confirmat. România încasează bani pentru bunurile furate în Olanda

Ministerul Culturii a confirmat. România încasează bani pentru bunurile furate în Olandacoiful de la Coțofenești / sursa foto: dreamstime.com
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în luna ianuarie, din Muzeul Drents, Olanda, potrivit Ministerului Culturii.

Plata integrală vine după mai multe tranșe, reflectând valoarea asigurată a artefactelor de patrimoniu național.

Despăgubirea pentru bunurile culturale: detalii financiare

Ministerul Culturii a confirmat că România a primit integral suma asigurată pentru cele patru bunuri culturale furate din Muzeul Drents, Olanda, în ianuarie.

„Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) a confirmat că suma integrală aferentă poliţei de asigurare, respectiv 5.700.000 de euro, a fost virată de către asigurător, potrivit contractului încheiat între părţi. Aceasta reprezintă valoarea de asigurare a celor patru artefacte sustrase: trei brăţări şi Coiful dacic de la Coţofeneşti.

Ultima tranşă, în valoare de 855.000 euro, reprezentând 15% din valoarea totală, a fost virată în data de 12 septembrie, plata precedentă în valoare de 4.845.000 euro, reprezentând 85% din valoarea totală, fiind făcută în data de 25 august", se arată într-un comunicat al Ministerului Culturii

Suma primită reflectă valoarea integrală a poliței de asigurare și asigură acoperirea financiară a patrimoniului pierdut, evitând astfel un impact economic major asupra bugetului muzeului și al statului.

Proceduri și bugetul de stat

Conform reglementărilor legale și comunicării primite din partea Ministerului de Finanţe, MNIR, care a încasat integral asigurarea, va vira suma către bugetul de stat.

La restituirea obiectelor asigurate, asigurătorul va solicita contravaloarea asigurării de la muzeu, care, la rândul său, va solicita banii de la bugetul de stat.

Această procedură asigură un flux clar al fondurilor și protecția patrimoniului cultural, prevenind pierderi financiare suplimentare în cazul unor furturi sau daune viitoare.

Bunurile culturale, în siguranță financiară și procedurală

Ministerul Culturii a precizat că, pentru a asigura monitorizarea permanentă a situaţiei şi informarea corectă a opiniei publice, funcționarea grupului de lucru va fi îmbunătățită.

Componența acestuia va fi adaptată la situația actuală, astfel încât gestionarea patrimoniului să fie mai eficientă și mai transparentă.

Ministrul Culturii, Andras Demeter, al treilea ministru la conducerea ministerului de la momentul scoaterii tezaurului din ţară, a solicitat propuneri de modificare a procedurilor privind expunerea temporară a obiectelor de patrimoniu din România.

„Scopul este reducerea riscului repetării unor asemenea evenimente extrem de grave, ce afectează dramatic patrimoniul naţional", se mai arată în comunicat.

Prin aceste măsuri, statul român nu doar că își recuperează pierderile financiare, dar își consolidează și mecanismele de protecție a bunurilor culturale, prevenind incidente similare în viitor.

