Despăgubiri de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat în Olanda

Statul român a primit despăgubiri de 5,7 milioane de euro pentru patru obiecte de patrimoniu furate din Muzeul Drents din Olanda. Suma, achitată integral de una dintre cele mai mari companii de asigurări olandeze, a fost transferată în contul Muzeului Național de Istorie a României, potrivit unor surse oficiale.

Autoritățile române au ales să nu mai aștepte finalizarea anchetei penale și să fie despăgubite pentru obiectele sustrase. În cazul în care acestea vor fi recuperate, ele vor fi predate imediat Muzeului Național de Istorie. Specialiștii muzeului vor efectua o evaluare completă a stării obiectelor, iar eventualele costuri de restaurare vor fi deduse din despăgubirea deja primită.

Procedura de despăgubire este independentă de ancheta penală. Cercetările continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor vinovați de furtul tezaurului. Potrivit anchetatorilor, principalii suspecți se află în continuare în spatele gratiilor.

Furtul tezaurului românesc din Olanda a avut loc în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, când patru obiecte de patrimoniu au fost sustrase din Muzeul Drents din Assen. Printre acestea se numără Coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări de aur. Piesele făceau parte din expoziția „Dacia – Empire of Silver and Gold”, organizată pentru a prezenta civilizația dacică.

Potrivit anchetatorilor, hoții au pătruns în muzeu prin detonarea unui dispozitiv exploziv și au furat obiectele în mai puțin de trei minute. După furt, o geantă de sport cu urme de aur a fost găsită într-un container din apropiere, indicând faptul că piesele furate au fost transportate în acea geantă.

În urma anchetei, trei suspecți din Heerhugowaard, Olanda, au fost arestați și acuzați de furtul obiectelor de patrimoniu. Procurorii olandezi au declarat că aceștia se aflau în muzeu în momentul jafului și au fost implicați direct în comiterea furtului.