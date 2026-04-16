Coiful de la Coțofenești revine în România alături de brățările dacice

Guvernul României a anunțat repatrierea Coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Culturii. Autoritățile au precizat că piesele de patrimoniu urmează să fie prezentate publicului în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), pe 21 aprilie, de la ora 19:30.

Coiful de la Coțofenești revine în România

Ministerul Culturii a transmis că readucerea acestor artefacte reprezintă un moment important atât din punct de vedere simbolic, cât și cultural, subliniind valoarea lor excepțională pentru istoria României. Instituția a arătat că procesul de recuperare a fost posibil datorită colaborării dintre autorități, experți și instituții din țară și din străinătate.

Jaful de la muzeul Drents

După prezentarea oficială, Coiful de la Coțofenești și brățările dacice vor putea fi văzute de public într-o expoziție temporară organizată la MNIR, cu o durată estimată de aproximativ zece zile. Ulterior, artefactele vor intra într-un proces de conservare și restaurare, înainte de stabilirea unui circuit de expunere pe termen mai lung.

Ministerul Culturii a luat în calcul o expoziție

Reprezentanții Ministerului Culturii au descris întoarcerea pieselor ca pe o formă de „reparație simbolică”, evidențiind importanța lor pentru memoria culturală și identitatea istorică. În comunicat se arată că aceste obiecte nu au doar valoare arheologică, ci reprezintă fragmente esențiale din trecutul istoric care trebuie protejate și transmise generațiilor viitoare.

Schimbări majore pentru românii cu datorii. Măsurile propuse de Ministerul Economiei
Schimbări majore pentru românii cu datorii. Măsurile propuse de Ministerul Economiei
Numirea lui Gică Hagi la echipa națională, o chestiune de zile. Răzvan Burleanu: A fost prima variantă
Numirea lui Gică Hagi la echipa națională, o chestiune de zile. Răzvan Burleanu: A fost prima variantă
Coiful și brățările de aur

Pentru a facilita accesul publicului, autoritățile iau în calcul organizarea unei expoziții itinerante, în parteneriat cu MNIR, rețeaua muzeelor din România și alte instituții culturale. Proiectul ar urma să includă și activități educaționale și de mediere culturală, menite să apropie publicul de patrimoniul național.

Coiful de la Coțofenești, la Noaptea Muzeelor

De asemenea, Ministerul Culturii are în vedere valorificarea unor momente cu vizibilitate publică ridicată, precum Ziua Pământului sau Noaptea Muzeelor, pentru a crește interesul față de patrimoniu și pentru a susține promovarea acestor piese în rândul publicului larg.

17:10 - Fostul portar al lui Arsenal, Alexander Manninger, a murit după ce mașina sa a fost lovită de tren
17:00 - Schimbări majore pentru românii cu datorii. Măsurile propuse de Ministerul Economiei
16:54 - 46 de miniștri de externe se reunesc la Chișinău. Războiul din Ucraina, migrația și democrația Europei, pe masa discu...
16:48 - Când s-a rupt relația dintre PSD și Ilie Bolojan. Scenariile pregătite de social-democrați
16:43 - Guvernul stabilește praguri minime pentru publicarea datoriilor locale. 1.200 lei pentru persoane fizice și 5.000 lei...
16:37 - Numirea lui Gică Hagi la echipa națională, o chestiune de zile. Răzvan Burleanu: A fost prima variantă

Când s-a rupt relația dintre PSD și Ilie Bolojan. Scenariile pregătite de social-democrați
Când s-a rupt relația dintre PSD și Ilie Bolojan. Scenariile pregătite de social-democrați
Dan Andronic, despre marea problemă umană pe care o are premierul Ilie Bolojan
Dan Andronic, despre marea problemă umană pe care o are premierul Ilie Bolojan
Cum ar putea media președintele Nicușor Dan ruperea Coaliției de guvernare
Cum ar putea media președintele Nicușor Dan ruperea Coaliției de guvernare

