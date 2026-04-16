Guvernul propune reguli mai stricte pentru racordarea la rețeaua electrică, pentru eliminarea proiectelor speculative

Guvernul României a transmis oficial către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) un set de propuneri pentru înăsprirea regulilor de racordare la rețeaua electrică, cu scopul declarat de a elimina blocajele cauzate de proiectele speculative și de a accelera investițiile viabile, potrivit unui comunicat.

Demersul Executivului vine în contextul unei dezbateri publice organizate de ANRE privind modificarea regulamentului de racordare. Potrivit comunicatului oficial al Guvernului, autoritățile consideră că actualul cadru permite blocarea capacităților din rețea de către proiecte care nu ajung să fie realizate.

Declarațiile premierului Ilie Bolojan indică existența unui fenomen extins: „Avem rețele blocate de proiecte speculative”, a afirmat acesta, subliniind că doar o mică parte dintre proiectele aprobate se materializează.

Datele prezentate de Guvern arată că, în ultimii ani, au fost emise avize tehnice de racordare (ATR) pentru aproximativ 80.000 MW, însă mai puțin de 10% dintre aceste proiecte au avansat efectiv.

Această discrepanță este interpretată drept un semnal al speculației din piață, în care proiectele sunt obținute și ulterior tranzacționate, fără intenția reală de implementare.

ANRE a propus inițial majorarea garanției financiare de la 5% la 20% din tariful de racordare, măsură menită să descurajeze blocarea capacităților din rețea.

Guvernul consideră însă că această creștere este insuficientă și propune variante mai stricte.

Cancelaria Prim-ministrului a transmis două variante principale pentru creșterea garanțiilor:

o garanție fixă de 30 euro/kW instalat, corelată direct cu dimensiunea proiectului;

o formulă mixtă: 50% din tariful de racordare + 20 euro/kW instalat.

Ambele opțiuni urmăresc creșterea responsabilității dezvoltatorilor fără a bloca investițiile reale.

În plus, Guvernul propune:

constituirea garanției încă din faza depunerii cererii de racordare;

executarea garanției în cazul abandonului nejustificat al proiectului;

returnarea etapizată a sumelor pe măsură ce proiectul avansează;

raportarea publică periodică privind utilizarea acestor garanții.

Autoritățile române invocă experiența Spaniei ca model de bună practică. Potrivit informațiilor disponibile la nivel european, mecanismele de filtrare timpurie a proiectelor au contribuit la reducerea blocajelor din rețea.

În acest model, dezvoltatorii trebuie să depună o garanție de aproximativ 40 euro/kW înainte de depunerea cererii de acces la rețea, iar proiectele care nu avansează pierd sumele depuse.

Un element notabil este faptul că Guvernul nu a transmis propunerile în termenul oficial al consultării publice, care a expirat la începutul lunii aprilie. Conform documentelor publice disponibile pe site-ul ANRE, în perioada de consultare au fost depuse peste 70 de propuneri din partea companiilor și organizațiilor din sector, însă Executivul nu figura printre acestea.

Transmiterea ulterioară a poziției Guvernului are loc chiar înaintea dezbaterii oficiale programate de ANRE.

Executivul susține că blocajele actuale din rețea contribuie la creșterea prețurilor și la întârzierea investițiilor în capacități de producție și stocare. În absența unor reguli mai stricte, proiectele speculative ar continua să ocupe capacități disponibile, limitând accesul investitorilor care dispun de finanțare reală.

În același timp, dezvoltatorii activi sunt nevoiți fie să achiziționeze proiecte existente, fie să suporte costuri suplimentare pentru extinderea rețelei.

Propunerile Guvernului vizează o reformă a mecanismului de racordare la rețeaua electrică, cu accent pe filtrarea proiectelor neviabile și creșterea disciplinei în sector.

Dezbaterea organizată de ANRE va clarifica în ce măsură aceste măsuri vor fi integrate în forma finală a regulamentului, într-un moment în care România încearcă să accelereze tranziția energetică și să reducă presiunile din piață.