Guvernul schimbă regulile pentru credite de la bănci și IFN-uri. Ce drepturi noi au românii

România face un pas important în adaptarea legislației la realitățile digitale. Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică regulile de protecție a consumatorilor în domeniul serviciilor financiare, într-un context în care tot mai multe contracte sunt încheiate online.

Măsura are ca obiectiv alinierea la normele europene și creșterea nivelului de protecție pentru consumatori, inclusiv pentru micile afaceri. Decizia vine în contextul dezvoltării accelerate a comerțului digital și al utilizării tehnologiilor automatizate în stabilirea ofertelor financiare.

Ordonanța adoptată de Guvern introduce modificări importante pentru contractele de servicii financiare încheiate la distanță, adică acele contracte realizate online, prin telefon sau prin alte mijloace digitale.

Aceste schimbări sunt în linie cu legislația europeană, în special cu cadrul stabilit de Comisia Europeană privind protecția consumatorilor în mediul digital.

Scopul este de a elimina zonele gri din relația dintre consumatori și furnizorii de servicii financiare, în special în ceea ce privește transparența și informarea corectă.

Una dintre cele mai importante schimbări este obligația furnizorilor de servicii financiare de a oferi informații complete și ușor de înțeles.

Consumatorii trebuie să primească detalii clare despre costuri, dobânzi, comisioane și orice alte taxe asociate serviciilor financiare.

Această măsură este susținută și de recomandările Autoritatea Bancară Europeană, care insistă asupra transparenței în relația cu clienții.

Un element nou introdus de ordonanță este legat de utilizarea algoritmilor și a inteligenței artificiale.

Furnizorii de servicii financiare vor fi obligați să informeze consumatorii atunci când deciziile sunt luate automat sau când prețurile sunt personalizate în funcție de profilul clientului.

Această prevedere reflectă tendințele din piața europeană, unde utilizarea tehnologiilor digitale este tot mai răspândită.

Potrivit analizelor publicate de OCDE, transparența în utilizarea algoritmilor este esențială pentru menținerea încrederii consumatorilor.

Ordonanța reafirmă dreptul consumatorilor de a se retrage dintr-un contract fără penalități și fără a fi obligați să ofere o justificare.

Acest drept este deja prevăzut în legislația europeană și este considerat un element fundamental al protecției consumatorilor.

Datele publicate de Centrul European al Consumatorilor arată că dreptul de retragere este unul dintre cele mai utilizate instrumente de protecție în Uniunea Europeană.

O altă schimbare importantă vizează modul în care sunt furnizate informațiile precontractuale.

Toate documentele trebuie să fie oferite într-un format clar, lizibil și pe un suport durabil, astfel încât consumatorii să le poată consulta oricând.

Această cerință vine ca răspuns la numeroasele reclamații privind contractele complexe și greu de înțeles.

Ordonanța introduce și obligații legate de transparența privind obiectivele sociale și de mediu ale serviciilor financiare.

Această prevedere este în linie cu politicile Uniunii Europene privind finanțarea sustenabilă, promovate de Comisia Europeană.

Instituțiile financiare vor trebui să explice modul în care produsele lor contribuie la obiectivele de mediu sau sociale.

Noile reguli urmăresc și crearea unui mediu concurențial mai echilibrat.

Prin stabilirea unor standarde clare, autoritățile doresc să ofere securitate juridică atât consumatorilor, cât și comercianților.