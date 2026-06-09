Justitie

Două IFN-uri, acuzate că au vândut garanții false pentru contracte publice. Percheziții de amploare în trei județe

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Două IFN-uri, acuzate că au vândut garanții false pentru contracte publice. Percheziții de amploare în trei județeSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Anchetatorii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR au pus în aplicare marți 23 de mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere în București și în județele Ilfov și Giurgiu, într-un dosar care vizează înșelăciune, spălarea banilor și camătă.

Cum funcționa schema IFN-urilor

Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2020, reprezentanții a două instituții financiare nebancare ar fi indus în eroare mai multe firme, susținând în mod mincinos că îndeplinesc condițiile legale pentru emiterea de scrisori de garanție. În acest mod ar fi obținut un folos patrimonial injust din sumele plătite de clienți.

„Instituțiile financiare nebancare ar fi oferit scrisori de garanție bancară sau scrisori de garanție de bună execuție clienților din România care ar fi participat la diferite licitații, în special pentru contractele de achiziție publică încheiate cu instituții publice precum unități administrativ-teritoriale, regii autonome, autorități publice centrale sau locale", informează Biroul de presă al IGPR.

Din cercetările efectuate a reieșit că instrumentele de garanție nu ar fi putut fi puse în executare în situația în care obligația asumată de ordonatorul scrisorii de garanție față de beneficiarul acesteia nu ar fi fost realizată.

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Credit

Credite bancare. Sursa foto: pixabay.com

Banii, transferați pentru a disimula originea ilegală

„Sumele de bani obținute din inducerea în eroare a persoanelor juridice din România ar fi fost transferate cu justificări nereale, în scopul disimulării originii ilicite, în conturile deținute de către persoanele cercetate sau societăți comerciale controlate de acestea", arată IGPR.

Cine participă la acțiune

Activitățile sunt desfășurate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul DGPMB, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu sprijinul Institutului Național de Criminalistică și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș".

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