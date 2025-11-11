Nereguli fără număr la IFN-uri: practici comerciale incorecte, dobânzi excesive, clauze înşelătoare

Comisarii ANPC au verificat peste 570 de IFN-uri și au aplicat 256 de amenzi, în valoare de aproape 1,5 milioane de lei, pentru dobânzi excesive, clauze înșelătoare și comisioane nejustificate, dispunând totodată restituirea sumelor încasate ilegal de la consumatori.

Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă, prin Serviciul Produse şi Servicii Financiare, a iniţiat o acţiune tematică de control la nivel naţional pentru a verifica respectarea drepturilor consumatorilor de către instituţiile financiare nebancare, inclusiv casele de amanet care acordă credite cu gaj.

Până în prezent, au fost verificate 573 de IFN-uri, la 326 constatându-se abateri de la legislaţia în vigoare. Au fost aplicate amenzi în valoare de 1,47 milioane de lei şi dispuse 104 măsuri complementare.

Principalele abateri constatate includ practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, dobânzi excesive, clauze înşelătoare, aplicarea nelegală a comisioanelor şi neconformităţi în documentaţia contractuală, precum informaţii incomplete în Fișa Standard la Nivel European.

Comisarii ANPC au dispus restituirea sumelor încasate nelegal, încetarea practicilor comerciale incorecte şi modificarea Formularului Standard la Nivel European pentru respectarea prevederilor legale, recomandând totodată consumatorilor să verifice atent condiţiile contractuale şi să îşi exercite drepturile.

Pentru contractele încheiate înainte de 11 noiembrie 2024, consumatorii pot solicita plafonarea dobânzilor, DAE-ului sau costului total al creditului prin cerere scrisă adresată IFN-ului, care este obligat să reducă valorile prin act adiţional dacă sunt îndeplinite condiţiile legale.

ANPC recomandă analizarea atentă a clauzelor contractuale, a modalităţii de rambursare a creditului şi a dobânzii penalizatoare, precizând că creditorul trebuie să renegocieze ratele în cazul dificultăţilor financiare ale consumatorului şi să notifice cesiunile contractuale în termen de maximum 10 zile.

Reprezentanții ANPC au precizat că, dacă consumatorul notifică creditorul despre schimbarea situației sale financiare, creditorul este obligat să revizuiască condițiile contractuale și să ajusteze ratele, cu consimțământul consumatorului, luând în considerare nivelul său actual de îndatorare.