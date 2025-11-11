Proiect: Controale mai dese la produsele din afara UE pentru pesticide

Un proiect legislativ care se află pe masa senatorilor prevede controale mult mai dure atunci când vine vorba despre alimente importate. Desigur vorbim despre țări care nu fac parte din Uniunea Europeană.

Senatorii vor să introducă măsuri mai drastice când vine vorba despre controlul alimentelor. Măsurile vizează “controlul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor asupra importurilor agroalimentare din țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene”.

În acest fel ar trebui să fie prevenită introducerea pe piața din România a produselor neconforme din punct de vedere alimentar. Practic nu este vorba doar despre cele care sunt destinate consumului uman.

Și produsele destinate hranei animalelor ar urma să fie controlate. Vorbim aici despre cereale, semințe oleaginoase, legume, fructe, plante tehnice, produse procesate, produse apicole șamd. În proiect se arată că acel control se va face înainte ca aceste produse să fie introduse pe piață.

Iar unitatea reprezentativă de probă va fi de 25 de tine. Practic pentru fiecare multiplu de 25 de tone se prelevă o probă distinctă. Vor fi vizate reziduurile de pesticide, dar și metaboliții produși de ciuperci. De asemenea, controalele vor viza și metalele grele și alți contaminați specifici produsului.

“Toate costurile aferente prelevării probelor, transportului probelor, analizelor de laborator, depozitării, manipulării, distrugerii sau altor măsuri dispuse în baza prezentei legi sunt suportate integral de importator”, este precizat în proiect. În cazul în care se stabilește că marfa este neconformă aceasta va fi trimisă de unde a venit.

Cel care va suporta cheltuiala este importatorul. De asemenea tot el va fi răspunzător și de retragerea produselor de pe piață. În caz de neconformitate, acesta poate primi și interdicție pe o perioadă de 12 luni. Pentru a intra în vigoare proiectul trebuie să treacă de Parlament și mai apoi să fie promulgat de președinte.