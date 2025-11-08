Cât costă 100 g de caviar roșu, bijuteria gastronomică ce cucerește piața de lux

Caviarul roșu, obținut din icrele de păstrăv, se află pe lista produselor alimentare de lux, însă nu există multe locuri în țară de unde poate fi cumpărat. Apreciat pentru aroma intensă și textura delicată, acesta poate fi savurat alături de pâine prăjită cu unt sau stropit cu lămâie. Nicolae Minea, proprietarul unei păstrăvării din Sadu, județul Sibiu, a explicat pentru EVZ că sezonul destinat acestei delicatese este în plină desfășurare.

În această perioadă, cea mai cunoscută specie de păstrăv începe să depună icrele, care sunt apoi recoltate cu mare atenție. Acestea trec ulterior printr-un proces complex de curățare, sărare și maturare, înainte de a fi ambalate și pregătite pentru vânzare. Un borcan de 100 de grame de caviar de păstrăv se vinde în prezent cu 55 de lei.

„Acum este perioada de depunere a fântănelului. Păstrăvul fântănel depune icrele la început de toamnă, însă depinde și în funcție de temperatura apei”, ne-a spus Nicolae Minea.

Proprietarul Păstrăvăriei din Sadu mai spune că producția de caviar va ajunge la aproximativ 700 de kilograme în acest an. Deși produsul este vândut doar pe plan local, acest intenționează să ajungă și pe piețele externe.

Dincolo de planurile de extindere a afacerii, Nicolae Minea susține că are satisfacția de a le oferi românilor un produs de lux.

„Estimăm că vom avea o producție de până la 700 de kilograme. Momentan vindem caviarul doar pe plan local, dar ne dorim să ne extindem pe viitor. Un borcan de 100 de grame costă 55 de lei. Satisfacția noastră este să le vindem românilor, să încerce produsul, deși nu sunt obișnuiți cu el. Caviarul roșu se mănâncă pe pâine prăjită cu unt”, a adăugat el.

Păstrăvăria din Sadu rămâne închisă publicului până primăvara, fiind accesibilă doar celor care vin pentru pescuit.

Prețul icrelor negre variază semnificativ în funcție de sortiment și proveniență. Cele mai scumpe, cum sunt icrele de sturion Beluga, ajung la aproximativ 750 de lei pentru un borcan de 50 de grame, în timp ce sortimentul Osetra costă în jur de 250 de lei pentru aceeași cantitate.