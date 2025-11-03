De ce România importă energie la cel mai mare preț. Motivul, explicat de Ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, critică lipsa de viziune a autorităților din ultimii ani în privința investițiilor în infrastructura energetică, afirmând că România importă energie în momentele în care aceasta este cel mai scumpă din cauză că nu s-au construit capacități de stocare. „Toată lumea face energie, fără cap, fără coadă, fără să fie o coordonare”, a declarat Bogdan Ivan, luni seară, la Antena 1.

„Faptul că România nu a avut inspiraţia şi inteligenţa să investească, să direcţioneze bani către capacităţi de stocare a energiei şi a finanţat cu o dorinţă uriaşă doar panouri solare... Vă dau un exemplu: am finanţat şi avem în finanţare, în momentul de faţă, 40 de linii de finanţare în energie la şase ministere diferite, derulate în ultimii cinci ani. Toată lumea face energie, fără cap, fără coadă, fără să fie o coordonare”, a declarat Bogdan Ivan, luni seară, la Antena 1.

Ministrul a explicat că lipsa unei viziuni comune a dus la o situație paradoxală: România produce energie regenerabilă în cantități mari în timpul zilei, dar este nevoită să importe la prețuri ridicate în orele de vârf, din lipsa sistemelor de stocare. „Importăm energie exact atunci când e cea mai scumpă, pentru că nu avem unde să o păstrăm. Este o problemă de planificare strategică, nu doar de finanțare”, a punctat el.

Pentru a corecta această situație, Bogdan Ivan a anunțat că ministerul pe care îl conduce a transmis Guvernului un memorandum prin care solicită să fie desemnat coordonator legal al tuturor investițiilor din domeniul energetic. Măsura ar urma să includă și fondurile gestionate de alte ministere, precum cele ale Proiectelor Europene, Mediului sau Agriculturii.

„Acum facem această coordonare, redirecţionăm banii care au fost duşi către panouri solare în capacităţi de stocare şi în proiecte foarte mari: nuclear, Cernavodă, hidro”, a explicat ministrul Energiei, subliniind că România are nevoie de o strategie coerentă pentru a asigura securitatea energetică pe termen lung.

Declarațiile ministrului Energiei vin în contextul în care, de la 1 noiembrie 2025, prețul energiei electrice și termice a crescut pentru consumatorii din România. Majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență cu 62% a dus la scumpiri ușoare ale facturilor, chiar dacă TVA-ul pentru termoficare a fost redus la 11%.

Potrivit Asociației Energia Inteligentă, contribuția, introdusă în 2011, este o taxă aplicată fiecărui kilowatt-oră de energie consumată pentru a sprijini centralele care produc simultan energie electrică și termică. Noua valoare este de 0,0136 lei/kWh, față de 0,0084 lei/kWh anterior, ceea ce va duce la o creștere de aproximativ 0,5% a prețului final al energiei electrice.

Astfel, un consumator casnic cu un consum mediu de 150 kWh pe lună va plăti între 1,5 și 2 lei în plus pe lună. Deși suma pare nesemnificativă, ea se adaugă altor costuri aflate deja în creștere – de la prețurile gazelor până la tarifele de transport și distribuție.