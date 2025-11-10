Deschidere cont online. Soluția simplă, rapidă și sigură pentru administrarea banilor. Ghid complet

Într-o perioadă în care tot mai multe activități s-au mutat în mediul digital, inclusiv interacțiunea cu instituțiile publice, deschiderea unui cont online a devenit o opțiune rapidă și comodă. Nu mai este nevoie de dosare sau drumuri la bancă – cu doar câteva clickuri, procesul de deschidere cont online îți permite să ai un cont curent activat digital, gata de utilizare în mai puțin de zece minute.

Procesul de deschidere cont online și administrare se desfășoară integral în format digital, eliminând necesitatea deplasărilor la bancă. Poți încasa salariul, efectua plăți, trimite bani și verifica soldul direct din aplicația băncii, fără să ajungi vreodată la o sucursală. Identificarea se face rapid, printr-un apel video, iar după confirmare ai acces instant la un card virtual, disponibil pentru Apple Pay, Google Pay sau plăți online.

Poți deschide contul din aplicație sau de pe site, iar accesul la bani este disponibil 24/7, de pe orice dispozitiv. Ai mereu la îndemână istoricul tranzacțiilor și poți efectua plăți instant, oriunde te afli.

Siguranță garantată - Băncile folosesc cele mai noi tehnologii de autentificare și criptare a datelor. Astfel, toate operațiunile online sunt protejate, iar identitatea ta este verificată în siguranță, prin apel video sau semnătură electronică.

Costuri reduse - Majoritatea conturilor curente online vin fără comisioane de administrare. În plus, retragerile de numerar la bancomatele proprii sunt adesea gratuite, iar plățile online nu implică taxe suplimentare.

Control și organizare financiară - Aplicațiile moderne de banking îți oferă rapoarte detaliate despre cheltuieli. Poți seta bugete, urmări cum îți gestionezi banii și chiar programa plăți automate pentru facturi sau chirii.

Flexibilitate totală - Ai libertatea de a gestiona totul singur, de oriunde. Nu depinzi de programul unei sucursale și poți lua decizii financiare în timp real, direct din aplicație.

Dacă îți dorești să profiți de toate aceste beneficii într-o platformă digitală completă și ușor de utilizat, soluția oferită de BCR prin George este una dintre cele mai moderne opțiuni de pe piață. Contul online George nu este doar un simplu cont bancar, ci un asistent digital care te ajută să-ți gestionezi banii mai ușor, în ritmul tău. Oferă funcții inteligente, gândite să se potrivească nevoilor tale de zi cu zi și modului în care îți organizezi finanțele.

Platforma George de la BCR este una dintre cele mai avansate soluții de banking online din România.

Procesul de deschidere cont online este complet digital, fără documente tipărite sau vizite la bancă. După activare, utilizatorul primește instant un card virtual, disponibil pentru plăți contactless sau online.

Ce aduce în plus contul online George

🔄 Deschidere 100% online Procesul este complet digital și durează doar câteva minute. Nu ai nevoie de vizite la bancă sau documente tipărite.

💳 Card virtual instant După activarea contului, primești imediat un card virtual, pe care îl poți folosi pentru plăți online sau contactless, prin Apple Pay sau Google Pay.

📊 Analize inteligente ale cheltuielilor Aplicația George îți clasifică automat tranzacțiile, astfel încât să vezi clar unde se duc banii și cum îți poți gestiona mai bine bugetul.

📅 Plăți automate și programate Poți seta plăți recurente pentru facturi, chirie sau alte cheltuieli, astfel încât să nu mai ratezi niciun termen de plată.

🔒 Securitate avansată Tranzacțiile sunt protejate prin autentificare în doi pași și tehnologii moderne de criptare, oferind siguranță completă pentru datele tale.

🌐 Ecosistem financiar complet În aceeași platformă ai acces la produse de economisire, credite și investiții, gestionate ușor, direct din aplicația George.

Contul George nu are comision de administrare, iar retragerile de numerar la ATM-urile BCR sunt fără costuri. Pentru tineri, opțiunea George Student oferă aceleași beneficii, cu acces complet digital și posibilitatea de a activa asigurări dedicate.

Deschiderea contului se face simplu: descarci aplicația George România, completezi datele, te identifici prin apel video și semnezi electronic contractul. În câteva minute, contul tău este activ, iar cardul fizic îți este livrat direct acasă.

1. Descarcă aplicația George România. Accesează magazinul de aplicații și instalează George pe telefonul tău

2. Completează datele personale. Introdu informațiile solicitate despre tine pentru crearea contului

3. Identificare prin apel video. Un specialist George validează identitatea ta într-un apel video

4. Semnarea electronică a contractului. Confirmi datele și semnezi contractul direct în aplicație.

5. Activarea contului și livrarea cardului. În câteva minute, contul este activ, iar cardul fizic este livrat la adresa indicată.

Ce trebuie să știi despre George 3.0 – rapid, simplu și 100% online

BCR propune o soluție modernă de banking digital prin platforma George 3.0, care permite deschiderea unui cont online în doar zece minute, fără comisioane de administrare. Totul se face complet digital, de pe telefon sau laptop, fără drumuri la bancă.

Cu George, utilizatorii beneficiază de zero comisioane pentru administrare, retragere gratuită de numerar la orice ATM sau MFM BCR, două carduri suplimentare gratuite și opțiunea de plăți instant. În plus, clienții pot activa Moneyback, un sistem prin care primesc bani înapoi la cumpărături, și pot folosi aplicația pentru plăți recurente sau alimentarea contului instant de pe alte carduri.

Procesul de deschidere este simplu. Se alege tipul și culoarea cardului, se completează informațiile despre venituri și adresa de livrare, urmat de validarea identității printr-un apel video cu un specialist George. Contractul se semnează electronic, iar instrucțiunile pentru conectarea în aplicație sunt trimise pe e-mail.

Tinerii pot opta pentru varianta George Student, care include servicii financiare adaptate nevoilor lor. Printre beneficii se află asigurarea Multi Protect, de la 19 lei pe lună, pentru protejarea device-urilor și banilor, sau asigurarea mixtă de viață ACTIV+, care permite economisirea lunară în condiții avantajoase.

Deschiderea contului urmează același flux simplu: alegerea cardului George Visa Standard, completarea datelor personale, validarea video și semnarea electronică a contractului. Totul durează câteva minute, iar cardul este livrat la adresa dorită.

Pentru părinți, BCR pune la dispoziție contul George Young, destinat copiilor și adolescenților. Acesta oferă un mod sigur de a învăța gestionarea banilor, cu acces controlat de părinți. Copilul poate plăti cu telefonul prin Apple Pay, Google Pay sau Garmin Pay, iar părintele are acces la istoricul tranzacțiilor și poate face transferuri instant.

Deschiderea contului se face direct din aplicația George, prin secțiunea „Conturi și Plăți”. După completarea datelor, urmează apelul video de validare, unde sunt necesare cartea de identitate a părintelui și certificatul de naștere al copilului. Contractul se semnează electronic, iar accesul în aplicație este activat imediat.

Cu George Young, familia poate beneficia și de asigurarea Accident Protect Care, de la 16 lei pe lună, sau de asigurarea ACTIV+, care combină protecția cu economisirea. Astfel, George devine partenerul ideal pentru întreaga familie – de la primul cont, până la primii pași spre independență financiară.

BCR oferă creditul ipotecar Casa Mea Natura, cu dobândă fixă de 4,79% în primii 3 ani*, urmată de dobândă variabilă IRCC + 2,1%. Oferta este destinată clienților din nivelurile Max și Max Invest din Programul de beneficii George.

Cei care refinanțează credite de la alte bănci beneficiază de 2.000 lei pentru plata notarului, iar prima de asigurare facultativă a imobilului este achitată de bancă în primul an.

Campania se desfășoară între 21 august și 20 noiembrie 2025. Acest produs este unul dintre cele mai avantajoase credite ipotecare România, oferind condiții flexibile pentru achiziția sau refinanțarea unui imobil.

Prin această soluție, BCR își consolidează portofoliul de credite ipotecare România, adaptat nevoilor clienților care doresc un proces rapid și complet digital.

Aceste tipuri de credite ipotecare sunt destinate locuințelor eco-friendly, contribuind la reducerea poluării și a costurilor de întreținere a casei. Ele fac parte din Programul de beneficii George, oferind aprobare rapidă și o reducere de 0,2% pentru locuințele eficiente energetic. Documentele necesare se pot trimite direct prin aplicația George, economisind timp și drumuri la bancă.

Pe durata creditului, clienții pot opta pentru asigurare de viață obligatorie, cu un cost lunar de doar 0,026% din sold, dacă este contractată prin BCR. De asemenea, prin Cardul de credit BCR – IKEA se pot efectua achiziții în rate fără dobândă: până la 60 de rate la IKEA și până la 12 rate la alți comercianți, atât în țară, cât și în străinătate.

Centrele Xpert Casa oferă consultanță completă pentru achiziția unei locuințe: expertiză, sprijin, flexibilitate și asistență 24/7 la 0373 514 222. Specialiștii te ghidează de la prima întrebare până la semnarea actelor și chiar după achiziție.

Centrele sunt disponibile în mai multe orașe, inclusiv București, Constanța, Galați, Ploiești, Brașov, Craiova, Oradea, Sibiu, Cluj-Napoca, Iași, Pitești și Timișoara.

Condiții de eligibilitate pentru Casa Mea Natura:

Vârstă: 18–63 ani (angajați femei), 18–65 ani (angajați bărbați), 18–75 ani (pensionari)

Venit minim: 1.386 lei

Continuitate venit: 3 luni (clienți BCR) sau 6 luni (clienți noi)

Contract: durată nedeterminată sau determinată

Siguranță: fără popriri și restanțe

Costuri și dobândă

ZERO costuri pentru aplicația George

ZERO comision de administrare credit

Dobândă fixă primii 3, 5 sau 10 ani, ulterior variabilă IRCC + marja fixă/an

Valoarea împrumutului și avansul minim

Sumă minimă: 45.000 RON

Sumă maximă: până la 85% din valoarea investiției (max. 4.300.000 RON)

Termen maxim: 30 ani

Avans minim: 25% dacă deții altă locuință, 15% dacă nu deții, 0% pentru refinanțări

Optând pentru locuințe verzi certificate de Romania Green Building Council, clienții beneficiază de eficiență energetică ridicată, consum optim de resurse naturale, confort sporit și cheltuieli mai mici cu întreținerea casei. Dobânda standard pentru 3 ani este 5,99%, reducerea pentru Programul de beneficii: • Client nivel Pro: 0,7 pp • Client nivel Max/Max Invest: 1,2 pp

Exemplu financiar: Credit CASA MEA Natura, locuință verde certificată, 350.000 lei, 300 luni, comision analiză 500 lei, ZERO comision administrare, cost asigurare 0,026% lunar. • Dobândă fixă primii 3 ani: 4,79%, ulterior IRCC + 2,10% • Rata primii 3 ani: 2.094 lei • Rata ulterior: 2.751 lei • Valoare totală plătibilă: 794.604 lei • DAE: 7,76%

Dacă venitul nu mai este virat în cont BCR: • Dobândă fixă primii 3 ani: 5,99%, ulterior IRCC + 3,3% • Rata primii 3 ani: 2.344 lei • Rata ulterior: 3.041 lei • Valoare totală plătibilă: 880.334 lei • DAE: 9,01%

Tip locuință: Standard EPC “B” Preț: 98.000 € Împrumut total: 83.300 € Plata lunară: 424 € Cost energie/lună: 101 € Cost total lunar: 525 € Tip locuință: Locuințe verzi Preț: 105.000 € Împrumut total: 89.250 € Plata lunară: 450 € Cost energie/lună: 32 € Cost total lunar: 482 €

Exemplu financiar furnizat de Romania Green Building House (http://www.rogbc.org/ro). Presupuneri: suprafața totală a apartamentului: 70 m2; Preţul pieţei: €1,400 /m2 pentru o locuința clasa B respectiv €1,500 /m2 pentru o locuință verde situată în aceeasi zonă și cu caracteristici similare; Perioada de plată: 25 ani;

EPC = Certificat de Performanță Energetică conform metodologiei naționale

Calcul realizat pentru un credit imobiliar acordat în lei, cu dobândă variabila pe toata perioada de creditare de: 3,65% pentru locuințele de tip B și de 3,55% pentru locuințele verzi.

Care este vârsta maximă până la care pot solicita un credit Casa Mea Natura?

La finalul perioadei de rambursare, vârsta ta nu poate depăși limitele următoare: 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați dacă ești angajat, sau 75 de ani dacă ești pensionar.

Care este perioada maximă pe care pot solicita un credit Casa Mea Natura?

Poți solicita un credit Casa Mea Natura pe o perioadă de până la 30 de ani, cu condiția ca la finalul rambursării vârsta ta să nu depășească limitele legale de pensionare: 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, în cazul angajaților.

Valoarea maximă pe care o poţi obţine este determinată considerand veniturile şi cheltuielile tale lunare (rate alte credite, CAR, chirii, pensii alimentare, etc.) precum şi valoarea imobilului pe care îl cumperi. Suma maximă acordată prin creditul Casa Mea BCR nu poate depăși 85% din valoarea imobilului aprobată de bancă.