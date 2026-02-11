Creditele de consum intră sub reguli europene mai stricte. Ce se schimbă cu adevărat pentru români în 2026

Piața creditelor de consum din Uniunea Europeană intră într-o etapă de reglementare mai strictă, după adoptarea unei directive care obligă statele membre să introducă măsuri suplimentare de protecție pentru consumatori.

România va trebui să transpună aceste prevederi în legislația națională până la 20 noiembrie 2026, termen stabilit pentru implementarea completă a noilor reguli.

Schimbările vizează nu doar creditele bancare clasice, ci și formele moderne de finanțare care au devenit tot mai populare în ultimii ani. Printre acestea se numără creditele acordate online, împrumuturile de valoare mică și serviciile de tip „cumperi acum, plătești mai târziu”.

Autoritățile europene consideră că dezvoltarea rapidă a acestor produse financiare a crescut riscul de supraîndatorare, mai ales în rândul tinerilor și al persoanelor cu venituri reduse. Noua directivă urmărește să stabilească standarde comune privind transparența costurilor și responsabilitatea creditorilor.

Una dintre modificările considerate esențiale este consolidarea dreptului consumatorilor de a renunța la un credit după semnarea contractului.

Noua legislație europeană prevede că o persoană care a contractat un împrumut de consum poate renunța la credit în termen de 14 zile calendaristice, fără penalități și fără obligația de a explica decizia.

Singura obligație rămâne restituirea sumei utilizate și a dobânzii aferente perioadei în care banii au fost folosiți.

Măsura este gândită ca un mecanism de protecție împotriva deciziilor financiare luate în grabă, mai ales în cazul împrumuturilor contractate rapid prin platforme online sau aplicații mobile.

Directiva europeană introduce și obligația plafonării costurilor considerate excesive, în special a penalităților aplicate în caz de întârziere la plată.

Nivelul concret al acestor plafoane nu va fi stabilit la nivel european, ci de fiecare stat membru în parte, prin legislație internă.

Obiectivul este reducerea situațiilor în care datoriile cresc rapid din cauza penalităților și comisioanelor, un fenomen frecvent mai ales în cazul creditelor acordate de instituții financiare nebancare.

În România există deja unele limite pentru anumite tipuri de împrumuturi, în special cele acordate de IFN-uri, unde suma totală de rambursat nu poate depăși de două ori valoarea creditului.

Noile reguli europene ar putea aduce clarificări suplimentare privind dobânda anuală efectivă și alte costuri asociate creditelor.

Un element important al directivei este extinderea reglementării asupra unor produse financiare care până acum erau tratate mai flexibil.

Regulile vor viza: creditele de valoare mică, inclusiv cele sub 200 de euro, împrumuturile acordate exclusiv online, serviciile de tip „buy now, pay later”.

Aceste instrumente au devenit extrem de populare în comerțul electronic, deoarece permit acces rapid la finanțare. În același timp, procedurile simplificate și promovarea agresivă au ridicat îngrijorări privind nivelul de informare al consumatorilor și riscul de îndatorare.

Directiva urmărește să impună reguli clare privind informarea clienților înainte de semnarea contractelor și evaluarea capacității de rambursare.

Deși directiva stabilește cadrul general, modul concret în care se vor aplica noile reguli va depinde de legile adoptate de autoritățile române.

Acestea vor trebui să stabilească detalii precum limitele penalităților, procedurile de informare a consumatorilor și modul în care vor fi reglementate platformele digitale de creditare.

Procesul de transpunere în legislația națională este esențial, deoarece va determina impactul real asupra pieței financiare și asupra consumatorilor.

Reglementarea mai strictă a creditelor de consum reflectă o tendință mai largă la nivel european, în care accesul la finanțare trebuie echilibrat cu protecția consumatorilor.

În ultimul deceniu, digitalizarea serviciilor financiare a făcut ca împrumuturile să devină mai ușor de obținut ca niciodată. În același timp, autoritățile europene încearcă să prevină situațiile în care accesul rapid la credit se transformă într-o problemă socială și economică.

Implementarea directivei nu va schimba imediat modul în care românii pot accesa un credit, însă va introduce treptat reguli mai clare privind costurile, transparența și responsabilitatea creditorilor.